Стала известна стоимость нового Bentley Flying Spur в России

Мировая премьера нового Flying Spur прошла в июне этого года, а до нашей страны модель добралась только к середине сентября. В основу легла новая архитектура MSB, а дизайн выполнен в стиле купе Continental GT. По сравнению с предшественником автомобиль подрос в размерах, в частности, колесная база увеличилась на 130 миллиметров, что положительно сказалось на комфорте пассажиров второго ряда.