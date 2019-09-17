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18:27

Стала известна стоимость нового Bentley Flying Spur в России

В продажу поступила первая модель бренда с полноуправляемым шасси

© Фото Алексей Сулима
На российский рынок вышел седан Bentley Flying Spur третьего поколения, построенный на платформе Porsche Panamera. Как выяснил «Мотор», цены на автомобиль стартуют с отметки 15 190 000 рублей.

Мировая премьера нового Flying Spur прошла в июне этого года, а до нашей страны модель добралась только к середине сентября. В основу легла новая архитектура MSB, а дизайн выполнен в стиле купе Continental GT. По сравнению с предшественником автомобиль подрос в размерах, в частности, колесная база увеличилась на 130 миллиметров, что положительно сказалось на комфорте пассажиров второго ряда.

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В движение седан приводит шестилитровый мотор W12 с двумя двухпоточными турбонагнетателями, отдача которого достигает 635 лошадиных сил. Он работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом и системой полного привода с муфтой подключения передней оси. Такая установка обеспечивает новому Flying Spur разгон с места до 100 километров в час за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 333 километра в час.

В список оснащения модели входят адаптивная подвеска и — впервые в истории Bentley — полноуправляемое шасси. Кроме того, фирменная эмблема Flying B на капоте теперь не только выдвигается, но и подсвечивается в такт приветственной световой анимации при приближении владельца к автомобилю.