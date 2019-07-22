Покупателям юбилейных Bentley Mulsanne подарят коллекционные футляры для ключей

Исполнение W.O. Edition by Mulliner доступно для всех модификаций Mulsanne: стандартного автомобиля, удлиненной версии и Speed. Последний оснащается 6,75-литровым V8 с двумя турбонагнетателям, который выдает 537 сил и 1100 Нм момента. Седан разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды и может достигнуть 305 километров в час.