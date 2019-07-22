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17:39

Покупателям юбилейных Bentley Mulsanne подарят коллекционные футляры для ключей

В салон каждого автомобиля серии помещена часть коленвала оригинального 8 Litre

Отделение Mulliner компании Bentley представило эксклюзивную коллекцию футляров для ключей, подготовленную к 100-летию марки. Все 100 кейсов будет переданы покупателям седанов Mulsanne в юбилейной версии W.O. Edition by Mulliner.

Внутри футляра, отделанного темным орешником и шпоном, покрытым рояльным лаком, находятся изготовленная на заказ масштабная копия модели Bentley 8 Litre, пресс-папье в виде фирменной эмблемы Flying B, три брелока, печатная брошюра с ранее неизвестными изображениями 8 Litre 1930-х годов и сертификат подлинности, подписанный председателем и главным исполнительным директором Bentley Адрианом Холлмарком и директором по дизайну и главой Mulliner Стефаном Силаффом

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Юбилейный Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner выйдет тиражом в 100 экземпляров. В его названии зашифрованы инициалы основателя компании Уолтера Оуэна Бентли. Особенностью седана станет частица коленвала оригинального 8 Litre — последней модели, которую У.О. Бентли разработал для британской марки в 1930 году. Её поместят в отделение для коктейльных бокалов на втором ряду кресел.

Исполнение W.O. Edition by Mulliner доступно для всех модификаций Mulsanne: стандартного автомобиля, удлиненной версии и Speed. Последний оснащается 6,75-литровым V8 с двумя турбонагнетателям, который выдает 537 сил и 1100 Нм момента. Седан разгоняется до «сотни» за 4,9 секунды и может достигнуть 305 километров в час.