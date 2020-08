Bentley поучаствует в создании бюджетного электромотора

В рамках инновационного британского проекта OCTOPUS (Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions), который получил государственное финансирование, инженеры на протяжении полутора лет разрабатывают интегрированную электрическую силовую установку. Главной её особенностью станет отсутствие в конструкции редкоземельных элементов (в частности, неодима и самария) и медных обмоток, что, во-первых, существенно снизит себестоимость электромотора, а во-вторых, значительно повысит степень его переработки по окончании срока службы.