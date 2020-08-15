Новая силовая установка также должна стать компактнее: она будет представлять собой редуктор, пару электромоторов по бокам от него и блок управляющей электроники, объединённые в единый узел. Теперь стало известно, что Bentley поучаствует в создании бюджетного электромотора: британская люксовая марка намерена воплотить идеи проекта OCTOPUS в своём первом электромобиле, премьера которого состоится в 2026 году. Ранее предполагалось, что электрический Bentley будет построен на немецкой платформе Premium Platform Electric совместной разработки Audi и Porsche.