В рамках инновационного британского проекта OCTOPUS (Optimised Components, Test and simulatiOn, toolkits for Powertrains which integrate Ultra high-speed motor Solutions), который получил государственное финансирование, инженеры на протяжении полутора лет разрабатывают интегрированную электрическую силовую установку. Главной её особенностью станет отсутствие в конструкции редкоземельных элементов (в частности, неодима и самария) и медных обмоток, что, во-первых, существенно снизит себестоимость электромотора, а во-вторых, значительно повысит степень его переработки по окончании срока службы.
Новая силовая установка также должна стать компактнее: она будет представлять собой редуктор, пару электромоторов по бокам от него и блок управляющей электроники, объединённые в единый узел. Теперь стало известно, что Bentley поучаствует в создании бюджетного электромотора: британская люксовая марка намерена воплотить идеи проекта OCTOPUS в своём первом электромобиле, премьера которого состоится в 2026 году. Ранее предполагалось, что электрический Bentley будет построен на немецкой платформе Premium Platform Electric совместной разработки Audi и Porsche.