Bentley показала роскошный пентхаус за 3 млрд рублей с лифтом-гаражом

Bentley показала роскошный пентхаус за 3 млрд рублей с лифтом-гаражомВ нем два бассейна и семь ванных комнат
Пентхаус расположится на 61-м этаже 228-метровой башни Bentley Residences. По сути, это один этаж, но Bentley разделила его на два, так как высота потолков — почти семь метров.
я выбрал вместо рекламы.
Планы этажей, которые предлагают дизайнеры, названы в честь автомобилей марки — Bacalar, Arnage, Bentayga и Azure. В любом случае пентхаус располагает четырьмя спальнями, семью ванными комнатами, кабинетом, зоной для развлечений, террасой и двумя бассейнами — в помещении и под открытым небом. Также предусмотрена летняя кухня на случай, если хозяева захотят насладиться погодой.
Одна из самых интересных «фишек» — грузовой лифт-гараж с панорамными стеклянными дверями под названием Dezervator. Владелец может подняться на 61-й этаж, не выходя из своей машины.
В «захватывающей дух» отделке применены натуральный камень, дуб и хрусталь. Стиль, который подправят по желанию (и за деньги) клиента, сочетает в себе элегантность ар-деко с архитектурным наследием Майами. К слову, это не единственный пентхаус в небоскребе, но пока Bentley позволила взглянуть только на один.