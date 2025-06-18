Bentley показала роскошный пентхаус за 3 млрд рублей с лифтом-гаражом

В нем два бассейна и семь ванных комнат

Bentley показала двухэтажный пентхаус с лифтом для автомобилей. Британцы представили проект первых апартаментов в жилом небоскребе Bentley в Санни-Айлс-Бич, штат Майами. Это двухэтажный пентхаус с панорамными окнами, обращенными к океану, роскошным декором с отсылками с автомобильной тематике и грузовым лифтом, в который владелец сможет заезжать прямо на своем Bentley. Цена стартует с 37,5 миллиона долларов (около 2,9 миллиарда рублей), и это не максимум: покупателю предложат разные платные опции для индивидуализации пространства.