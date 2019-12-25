В России отзывают Bentley Continental

В Bentley Motors в свою очередь пояснили, что из-за ошибки поставщика в некоторых автомобилях могут быть установлены детали с невыдержанным размерным допуском. Выявленный дефект грозит отсоединением шланга радиатора гидравлического усилителя руля и потерей гидравлической жидкости.
По соображениям пожарной безопасности машины подлежат отзыву для замены несоответствующих патрубков комплектующими правильного размера. Все расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.
Для Bentley это не первая отзывная акция в России в 2019 году. Осенью ремонт потребовался 37 новым купе Bentley Continental GT из-за проблемы с оборудованием для экстренных вызовов. А в середине лета 145 экземпляров Continental GT отправили в сервисы по причине возможного выхода из строя блока переключателей центральной консоли.