В России отзывают Bentley Continental

В Bentley Motors в свою очередь пояснили, что из-за ошибки поставщика в некоторых автомобилях могут быть установлены детали с невыдержанным размерным допуском. Выявленный дефект грозит отсоединением шланга радиатора гидравлического усилителя руля и потерей гидравлической жидкости.

По соображениям пожарной безопасности машины подлежат отзыву для замены несоответствующих патрубков комплектующими правильного размера. Все расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.