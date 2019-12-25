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10:27

В России отзывают Bentley Continental

В автомобилях обнаружили детали неправильного размера

Bentley Continental 24
Лиза Будрина
Росстандарт сообщает о старте отзывной кампании, которая затрагивает семь экземпляров Bentley Continental Supersports, Continental Supersports Convertible, а также особую серию Continental 24, посвященную «24 часам Ле-Мана». В ремонт направят автомобили, проданные в России в период с октября 2016 года по январь 2018 года.

В Bentley Motors в свою очередь пояснили, что из-за ошибки поставщика в некоторых автомобилях могут быть установлены детали с невыдержанным размерным допуском. Выявленный дефект грозит отсоединением шланга радиатора гидравлического усилителя руля и потерей гидравлической жидкости.

По соображениям пожарной безопасности машины подлежат отзыву для замены несоответствующих патрубков комплектующими правильного размера. Все расходы на ремонт берет на себя автопроизводитель.

Для Bentley это не первая отзывная акция в России в 2019 году. Осенью ремонт потребовался 37 новым купе Bentley Continental GT из-за проблемы с оборудованием для экстренных вызовов. А в середине лета 145 экземпляров Continental GT отправили в сервисы по причине возможного выхода из строя блока переключателей центральной консоли.

Источник: Росстандарт