Самая дорогая дрэг-гонка: Rolls-Royce Wraith против Bentley Continental GT

19:20
Блогеры с канала carwow устроили необычную и в то же время самую дорогую дрэг-гонку за последнее время: они выставили друг против друга Bentley Continental GT с мотором W12 и Rolls-Royce Wraith Black Badge.
Купе «Континенталь» оснащается шестилитровым мотором W12 с отдачей 626 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. В паре с ним работает восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, передающий момент на все четыре колеса.
Двухдверка Rolls-Royce Wraith в исполнении Black Badge оснащается битурбодвигателем V12 6.6 производства BMW. Мощность агрегата составляет 632 лошадиные силы и 870 Нм крутящего момента. Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — задний.
Посмотрите, как разваливается болид во время дрэг-заезда
Разумеется, победитель этой гонки был известен заранее: у Bentley ощутимо более производительное сочетание двигателя, коробки и привода, которое и обеспечило ему первое место.