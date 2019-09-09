Bentley разберет по частям 90-летний болид ради новых реплик

После того, как работа будет завершена, болид HB 3403 соберут обратно, и он продолжит выступать на крупных автомобильных мероприятиях, таких как Фестиваль скорости в Гудвуде, гонке Mille Miglia и Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич.

В начале августа стало известно, что ателье Mulliner воссоздало утерянный во время Второй мировой войны седан Corniche. Впервые прототип этой модели был собран в 1939 году на базе Bentley Mark V с кузовом от французской компании Carrosserie Vanvooren. Воссозданием утерянного автомобиля занимался экс-директор Bentley Кен Ли, который заручился финансовой поддержкой бренда и помощью специалистов Mulliner.