Bentley разберет по частям 90-летний болид ради новых реплик

Она из самых значимых машин в истории британского бренда, болид 4 ½-Litre Team Blower, была выпущена в 1929 году. Всего по заказу Биркина собрали четыре оригинальных Team Blower, которые принимали участие в гоночных чемпионатах по всей Европе. Наибольшую известность получил второй болид, который выступал с номером UU 5872 и боролся за победы в «24 часах Ле-Мана».
Однако в распоряжении Bentley имеется машина с другим номером шасси – HB 3403. «Образец» разберут, внесут каждую деталь в каталог и отсканируют в 3D. Аналоги оригинальных компонентов изготовят с применением формы для отливок и оснастки вековой давности. Всего планируется изготовить 12 наборов комплектующих и собрать из них новые версии Blower.
Репликары будут построены на штампованной стальной раме с полуэллиптической рессорной подвеской, амортизаторами Bentley&Draper и барабанными тормозами Bentley-Perrot диаметром 40 сантиметров.
В движение автомобили будет приводить четырехцилиндровый 16-клапанный мотор с алюминиевом картером, чугунными гильзами цилиндров и несъемной чугунной головкой блока цилиндров, а также турбонагнетателем – точной копией компрессора Рутса MkIV. В результате двигатель объемом 4398 кубических сантиметров будет выдавать 240 лошадиных сил при 4200 оборотах в минуту.
После того, как работа будет завершена, болид HB 3403 соберут обратно, и он продолжит выступать на крупных автомобильных мероприятиях, таких как Фестиваль скорости в Гудвуде, гонке Mille Miglia и Конкурсе элегантности в Пэббл-Бич.
В начале августа стало известно, что ателье Mulliner воссоздало утерянный во время Второй мировой войны седан Corniche. Впервые прототип этой модели был собран в 1939 году на базе Bentley Mark V с кузовом от французской компании Carrosserie Vanvooren. Воссозданием утерянного автомобиля занимался экс-директор Bentley Кен Ли, который заручился финансовой поддержкой бренда и помощью специалистов Mulliner.