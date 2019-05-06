Пикап Bentley продадут на аукционе

Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года. Его переделкой занимался известный сиднейский кузовной мастер George Williams of Camperdown. Он оборудовал автомобиль сделанной из дерева грузовой платформой, которая начиналась там, где обычно располагались пассажиры второго ряда. Пикап Bentley выкрашен в ярко-желтый цвет, а на его боковины нанесен логотип предыдущего владельца — фермы Mount Fyans Black Angus Herd.