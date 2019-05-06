Пикап Bentley продадут на аукционе

Пикап начал свою жизнь как седан Bentley S1 1956 года. Его переделкой занимался известный сиднейский кузовной мастер George Williams of Camperdown. Он оборудовал автомобиль сделанной из дерева грузовой платформой, которая начиналась там, где обычно располагались пассажиры второго ряда. Пикап Bentley выкрашен в ярко-желтый цвет, а на его боковины нанесен логотип предыдущего владельца — фермы Mount Fyans Black Angus Herd.
Под капотом Bentley S1 установлен 4,9-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, выдающий 178 лошадиных сил и совмещенный с четырехдиапазонным «автоматом». Покупателям обычной машины были доступны задние амортизаторы с электромагнитным клапаном, а также трансмиссия с возможностью выбора индивидуальных передаточных чисел.
Летом прошлого года на продажу выставили Bentley S2 образца 1960 года с кузовом от Mercedes-Benz 300SE (W112). Автомобиль построен ателье Wendler по заказу неизвестного клиента из Нью-Йорка.