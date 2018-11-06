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16:03

Bentley подключат к высокоскоростной сети

Компания будет оснащать модели защищенным каналом подключения к интернету

Со следующего года все модели Bentley будут оснащаться высокоскоростной точкой доступа WiFi. Система Advanced Connectivity станет первым в мире наиболее защищенным и надежным каналом доступа к интернету из автомобиля, способным работать одновременно с несколькими устройствами.

Доступ к сервису будет осуществляться через специальное приложение для смартфонов. Клиентам станет доступен как набор офисных, так и мультимедийных приложений. Например, стриминг видео в высоком разрешении или видеоконференции. По сути, Advanced Connectivity представляет собой мультиканальный VPN-сервис, способный объединять в один сверхбыстрый канал связи до трех мобильных операторов.

Основной модуль системы, а также питающийся от бортовой энергосети роутер размещены в багажнике. Последний подключен к концентратору широкополосного доступа и обеспечивает стабильное подключение к интернету на скорости до 110 километров в час.

В начале октября выпускники факультета умной мобильности (MA Intelligent Mobility) Королевского колледжа искусств Великобритании представили свое видение будущего Bentley. Из 24 присланных работ преподаватели колледжа и дизайнеры марки выбрали четыре, наиболее точно удовлетворяющие поставленной задаче.

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