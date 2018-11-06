Bentley подключат к высокоскоростной сети

Доступ к сервису будет осуществляться через специальное приложение для смартфонов. Клиентам станет доступен как набор офисных, так и мультимедийных приложений. Например, стриминг видео в высоком разрешении или видеоконференции. По сути, Advanced Connectivity представляет собой мультиканальный VPN-сервис, способный объединять в один сверхбыстрый канал связи до трех мобильных операторов.

Основной модуль системы, а также питающийся от бортовой энергосети роутер размещены в багажнике. Последний подключен к концентратору широкополосного доступа и обеспечивает стабильное подключение к интернету на скорости до 110 километров в час.