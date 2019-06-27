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19:13

Bentley добавила в кабриолет Continental GT деталь 1929 года

Новинка разработана в память о гоночном болиде Blower Тима Биркина

Компания Bentley раскрыла подробности об ограниченной серии Continental GT Convertible Number 1 от придворного ателье Mulliner. В честь столетия бренда, а также в знак уважения спортивным заслугам Blower и пилота Тима Биркина на радиаторную решетку кабриолета нанесли белой краской единицу.
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Помимо первого номера, на решетке такой Continental GT Convertible получил уникальный фрагмент на поворотном дисплее, отлитый из поршня оригинального «Блоуэра» 1929 года, участвовавшего в гонке «24 часа Ле-Мана». На принадлежность к особой серии также указывают шильдики на крыльях, декоративные элементы, изготовленные из 18-каратного золота. Как и в случае с представленным в марте Continental GT Number 9, новинка будет выпущена тиражом 100 экземпляров, а на порогах установят табличку с порядковым номером.

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GT Convertible Number 1 укомплектован шестилитровым мотором W12 мощностью 635 лошадиных сил, работающим в паре с восьмиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. С такой установкой кабриолет разгоняется до «сотни» за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 333 километра в час.

Bentley Continental GT Convertible

Ранее были объявлены рублевые цены на стандартный кабриолет с 635-сильным двигателем - он будет стоить от 16 400 000 рублей. Позже на рынке должна появится менее мощная модификация с агрегатом V8 с отдачей 550 сил, цену на который обещают назвать ближе к старту продаж.

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