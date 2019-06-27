Bentley добавила в кабриолет Continental GT деталь 1929 года

Помимо первого номера, на решетке такой Continental GT Convertible получил уникальный фрагмент на поворотном дисплее, отлитый из поршня оригинального «Блоуэра» 1929 года, участвовавшего в гонке «24 часа Ле-Мана». На принадлежность к особой серии также указывают шильдики на крыльях, декоративные элементы, изготовленные из 18-каратного золота. Как и в случае с представленным в марте Continental GT Number 9, новинка будет выпущена тиражом 100 экземпляров, а на порогах установят табличку с порядковым номером.