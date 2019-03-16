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11:44

«Мерседес» выпустил короткометражку про путешествие Берты Бенц в 1888 году. И это очаровательно

Фильм показали накануне восьмого марта

Компания Mercedes-Benz в начале марта запустила на YouTube рекламный ролик. И это настоящее произведение искусства — полноценный фильм длиной четыре минуты.

Короткометражка посвящена первому путешествию на автомобиле. В 1888 году супруга Карла Бенца вместе с сыновьями проехала на самобеглой коляске 106 километров из Мангейма в своим родителям в Пфорцхайм. Вояж занял целый день, несколько дней спустя они вернулись другим маршрутом.

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Чтобы заправить машину в пути, Берта Бенц была вынуждена обратиться к аптекарю. Дело в том, что мотор первого автомобиля потреблял лигроин, который продавали в аптеках — это похожий на бензин жидкий растворитель, получаемый из нефти. Заправок по понятным причинам в те годы еще не существовало. Кстати, эта аптека в городе Висслох сохранилась до сих пор.

В ходе путешествия супруга Карла Бенца самостоятельно решила несколько технических проблем: изолировала свечной провод подвязкой от чулка и прочистила топливный шланг при помощи шланга. Кроме того, у кузнеца пришлось чинить приводную цепь, а в самом конце путешествия — менять тормозные колодки.

Часть этих эпизодов показана в фильме, хотя для краткости их объединили — в реальности они случились в разное время и в разных частях маршрута.

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Путешествие помогло привлечь внимание к изобретению Бенца, убедить общественное мнение в полезности автомобиля. Кстати, по итогам путешествия Карл Бенц внес в конструкцию кое-какие изменения — например, добавил пониженную передачу для преодоления крутых подъемов.

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