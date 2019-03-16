«Мерседес» выпустил короткометражку про путешествие Берты Бенц в 1888 году. И это очаровательно

В ходе путешествия супруга Карла Бенца самостоятельно решила несколько технических проблем: изолировала свечной провод подвязкой от чулка и прочистила топливный шланг при помощи шланга. Кроме того, у кузнеца пришлось чинить приводную цепь, а в самом конце путешествия — менять тормозные колодки.

Часть этих эпизодов показана в фильме, хотя для краткости их объединили — в реальности они случились в разное время и в разных частях маршрута.