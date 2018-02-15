Citroen выпустил «каблучок» с «подушками» на бортах

Компания Citroen официально представила фургон Berlingo нового поколения. Первый публичный показ модели, на бортах которой появились защитные воздушные «подушки» Airbump, как на C3, состоится в марте на автосалоне в Женеве.

«Каблучок» построили на модульной платформе EMP2. Это же шасси используется при проектировании большинства моделей марок, входящих в группы PSA Peugeot Citoren. Речь идет, в частности, о кроссоверах Citroen C5 Aircross, а также Peugeot 3008 и 5008.

Модель будет представлена с двумя вариантами колесной базы. Габаритная длина версии M составляет 4,4 метра, а расстояние между осями у таких машин равняется 2,78 метра. У модификации XL длина равна 4,75 метра, а колесная база составляет 2,97 метра.

Объем багажника стандартной версии Citroen Berlingo нового поколения составляет 775 литров, что на 100 литров больше, чем у предшественника. У версии XL этот показатель равен 1050 литрам.

На втором ряду в Berlingo установлены три отдельных кресла. Модель также комплектуется третьим рядом сидений. В модификации M они фиксируются на одном месте, а у XL их установили на салазки со 130-миллиметров диапазоном продольной регулировки.

Помимо этого, у «каблучка» можно сложить спинку переднего пассажирского кресла. За счет этого максимальная длина транспортируемого груза у M-версии составляет 2,7 метра, а у XL – 3,05 метра.

Модель также получила 28 различных карманов и ниш для хранения вещей. Их суммарный объем составляет 186 литров.

В перечень оснащения Citroen Berlingo нового поколения входят, например, проекционный дисплей, система слежения за состоянием водителя, адаптивный круиз-контроль, функция распознавания дорожных знаков, система помощи при старте в гору, мультимедийная система с Apple CarPlay, Android Auto и восьмидюймовым сенсорным экраном, а также беспроводная зарядка для мобильных гаджетов.

Моторная гамма «каблучка» состоит из бензинового турбомотора 1.2 и дизеля 1.5. Первый в зависимости от версии выдает 110 или 130 лошадиных сил, а второй – 75, 100 или 130 сил. Базовые версии комплектуются шестиступенчатой механической коробкой передач, а варианты с самыми мощными двигателями – еще и восьмидиапазонным «автоматом».

Продажу Citroen Berlingo нового поколения начнутся в Европе во второй половине 2018 года. Цены на фургон предыдущего поколения начинаются в России с 1 100 000 рублей.

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