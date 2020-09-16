12:18

Беспилотная «ГАЗель» перевезла тонну овощей из Владимира в Москву

«ГАЗель» проехала в автономном режиме более 240 километров

«ГАЗель» Next © ГАЗ
Мария Евдокимова
Беспилотный автомобиль впервые в России осуществил перевозку груза между городами, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева. «ГАЗель» доставила из Владимира в Москву около тонны овощей.

Беспилотник отправился в путь ночью, когда на дорогах было минимальное количество автомобилей. Автомобиль проехал в автономном режиме более 240 километров. На протяжении всего маршрута за работой систем и дорогой следил инженер, который находился за рулём.

Междугородняя доставка овощей на беспилотнике обошлась неизвестному заказчику в 1500 рублей, при этом 500 из них – это гонорар для инженера, прошедшего специальную подготовку.

Федосеев напомнил, что на сегодняшний день в России действует международная конвенция 1968 года, по правилам которой за рулём автомобиля обязательно должен сидеть человек – неважно, работают ли в машине автономные системы или нет.

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Беспилотные автомобили впервые выехали на российские дороги общего пользования в 2018 году. На сегодняшний в стране числится 150 автомобилей с автономными системами, которые проходят испытания в 13 российских регионах.

Чтобы оградить беспилотники от происшествий на дорогах, им предложили разрешить ездить по выделенкам наравне с общественным транспортом. Соответствующие поправки к ПДД, которые могут вступить в силу уже в следующем году, в ближайшее время отправят на рассмотрение МВД.

Источник: ТАСС