Беспилотная «ГАЗель» перевезла тонну овощей из Владимира в Москву

Беспилотник отправился в путь ночью, когда на дорогах было минимальное количество автомобилей. Автомобиль проехал в автономном режиме более 240 километров. На протяжении всего маршрута за работой систем и дорогой следил инженер, который находился за рулём.

Междугородняя доставка овощей на беспилотнике обошлась неизвестному заказчику в 1500 рублей, при этом 500 из них – это гонорар для инженера, прошедшего специальную подготовку.

Федосеев напомнил, что на сегодняшний день в России действует международная конвенция 1968 года, по правилам которой за рулём автомобиля обязательно должен сидеть человек – неважно, работают ли в машине автономные системы или нет.