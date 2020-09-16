Беспилотная «ГАЗель» перевезла тонну овощей из Владимира в Москву

Беспилотник отправился в путь ночью, когда на дорогах было минимальное количество автомобилей. Автомобиль проехал в автономном режиме более 240 километров. На протяжении всего маршрута за работой систем и дорогой следил инженер, который находился за рулём.
Междугородняя доставка овощей на беспилотнике обошлась неизвестному заказчику в 1500 рублей, при этом 500 из них – это гонорар для инженера, прошедшего специальную подготовку.
Федосеев напомнил, что на сегодняшний день в России действует международная конвенция 1968 года, по правилам которой за рулём автомобиля обязательно должен сидеть человек – неважно, работают ли в машине автономные системы или нет.
Беспилотные автомобили впервые выехали на российские дороги общего пользования в 2018 году. На сегодняшний в стране числится 150 автомобилей с автономными системами, которые проходят испытания в 13 российских регионах.
Чтобы оградить беспилотники от происшествий на дорогах, им предложили разрешить ездить по выделенкам наравне с общественным транспортом. Соответствующие поправки к ПДД, которые могут вступить в силу уже в следующем году, в ближайшее время отправят на рассмотрение МВД.