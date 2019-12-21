Электрические модели Jeep станут «лучшими в истории»

По словам президента Jeep, будущие электрокары непременно сохранят выдающиеся способности на бездорожье и впечатляющую проходимость. Также он уточнил, что электрификация бренда должна начаться с трёх ключевых рынков — Европы, Китая и США, после чего на электротягу переведут и «Джипы» для других стран. Уже к 2021 году, по планам марки, каждая модель получит гибридную силовую установку. В скором времени внедорожники Jeep также обретут ряд новейших высокотехнологичных опций, пообещал Менье.