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12:00

Электрические модели Jeep станут «лучшими в истории»

Американская марка взяла курс на заботу об окружающей среде

Александр Пономарев
Новый президент Jeep заявил, что собирается сделать из марки самый экологичный в мире бренд, который выпускает внедорожники.

Как сообщил в интервью изданию Motoring бывший президент японской марки Infiniti и нынешний президент марки Jeep Кристиан Менье, под его руководством легендарный бренд возьмёт курс на электрификацию модельного ряда и постепенно перейдёт на экологически чистые внедорожники. По его словам, будущие «Джипы» с электрическими силовыми установками станут лучшими автомобилями в истории марки. «Нет ничего лучше, чем управлять внедорожником на природе в полной тишине», отметил Менье.

По словам президента Jeep, будущие электрокары непременно сохранят выдающиеся способности на бездорожье и впечатляющую проходимость. Также он уточнил, что электрификация бренда должна начаться с трёх ключевых рынков Европы, Китая и США, после чего на электротягу переведут и «Джипы» для других стран. Уже к 2021 году, по планам марки, каждая модель получит гибридную силовую установку. В скором времени внедорожники Jeep также обретут ряд новейших высокотехнологичных опций, пообещал Менье.