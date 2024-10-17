Lada вошла в пятерку самых продаваемых компакт-каров мира, обогнав Volkswagen

Лидером рейтинга остается Toyota Corolla. Модель выпускается в Японии с 1966 года и носит звание самого продаваемого автомобиля в истории: за всё время было реализовано около 60 миллионов экземпляров. В 2024-м Corolla разошлась в количестве 711 658 штук (+0,8 процента).

Второе место заняла Honda Civic, которая сейчас представлена в одиннадцатом поколении. Её результат — 307 286 единиц (+6,1 процента). Замыкает тройку Hyundai Elantra с 200 945 штуками (-10 процентов).

Далее следует Nissan Sentra, поднявшийся на шесть позиций, — 154 031 штука (+36,8 процента). За ним идет Granta, а следом — опустившийся на два пункта Volkswagen Sagitar с 140 772 единицами (+3,2 процента).