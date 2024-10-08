Продажи автомобилей в России установили новый рекорд

Продажи автомобилей в России установили новый рекордРоссияне скупают машины, опасаясь скорого роста цен
С 30 сентября по 6 октября было куплено 49 438 легковушек и 3003 легких коммерческих автомобиля (LCV). Оба числа оказались максимальными за последние три года. Грузовики разошлись в количестве 3289 штук, автобусы — 321 штуки.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в последнюю полную неделю сентября — с 23 по 29 число. Тогда в России было продано 47 015 новых автомобилей. То есть, за одну неделю авторынок страны вырос почти на 20 процентов.
Между тем цены на автомобили уже начали расти. Подорожал ряд китайских моделей: все модели Geely и BelGee дороже стали 20 до 64 тысяч рублей, на 50 тысяч — Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5. Есть и более существенные прибавки: за Jaecoo J7 и Changan CS55 Plus теперь просят на 150 тысяч больше, за Jetour T2 — на 250 тысяч.
С 1 октября в России резко выросли ставки утилизационного сбора. Их подняли сразу на 70−85 процентов. В денежном выражении ставка на автомобили с мотором объемом 1−2 литра выросла с 300 600 до 556 200 рублей, а за машины с двигателем более 3.5 теперь придется платить почти на миллион больше.