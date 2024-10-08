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Опубликовано 08 октября 2024, 12:09
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Продажи автомобилей в России установили новый рекорд

Россияне скупают машины, опасаясь скорого роста цен
В России снова продано рекордное количество новых машин. За неделю с 30 сентября по 6 октября россияне приобрели 56 051 автомобиль, подсчитали в агентстве «Автостат». Это самый большой недельный показатель с 2022 года. Перегрев рынка новых автомобилей объясняют стремлением россиян успеть купить машину до роста цен, которым, как уверены эксперты, неминуемо обернется повышение ставок утилизационного сбора.
Продажи автомобилей в России установили новый рекорд
© Москвич
Мария Руцкая

С 30 сентября по 6 октября было куплено 49 438 легковушек и 3003 легких коммерческих автомобиля (LCV). Оба числа оказались максимальными за последние три года. Грузовики разошлись в количестве 3289 штук, автобусы — 321 штуки.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в последнюю полную неделю сентября — с 23 по 29 число. Тогда в России было продано 47 015 новых автомобилей. То есть, за одну неделю авторынок страны вырос почти на 20 процентов.

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Между тем цены на автомобили уже начали расти. Подорожал ряд китайских моделей: все модели Geely и BelGee дороже стали 20 до 64 тысяч рублей, на 50 тысяч — Chery Tiggo 7 Pro Max и Omoda C5. Есть и более существенные прибавки: за Jaecoo J7 и Changan CS55 Plus теперь просят на 150 тысяч больше, за Jetour T2 — на 250 тысяч.

С 1 октября в России резко выросли ставки утилизационного сбора. Их подняли сразу на 70−85 процентов. В денежном выражении ставка на автомобили с мотором объемом 1−2 литра выросла с 300 600 до 556 200 рублей, а за машины с двигателем более 3.5 теперь придется платить почти на миллион больше.