Продажи автомобилей в России установили новый рекорд

С 30 сентября по 6 октября было куплено 49 438 легковушек и 3003 легких коммерческих автомобиля (LCV). Оба числа оказались максимальными за последние три года. Грузовики разошлись в количестве 3289 штук, автобусы — 321 штуки.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в последнюю полную неделю сентября — с 23 по 29 число. Тогда в России было продано 47 015 новых автомобилей. То есть, за одну неделю авторынок страны вырос почти на 20 процентов.