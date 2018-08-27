Видео: пожалуй, лучший «сэйв» года на Нюрбургринге

В прошлом году автором, пожалуй, лучшего «сэйва» года стал мотоциклист Джеймс Хильер, который во время гонок на острове Мэн смогу удержать свой байк от падения после прыжка в быстром повороте. Как правило, к этому виражу мотоциклисты подлетают на пятой передаче и скорости около 290 километров в час.