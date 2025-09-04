Новости
04 сентября 2025
1 мин.

До 700 тысяч рублей: Bestune увеличила прямые скидки на три модели

В том числе на флагманский T90
Автомобили Bestune стали доступнее для россиян. Марка Bestune, входящая в китайский госконцерн FAW, объявила об увеличении скидок в России. Три модели — кроссоверы Т90 и Т55, а также новый лифтбек В70 — теперь предлагают с прямой скидкой до 700 тысяч рублей. Еще больше можно сэкономить, если оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин — это увеличит выгоду еще на 150 тысяч рублей.
Bestune T55
Bestune T55
© Bestune
Мария Руцкая
Мария Руцкая

При покупке Кроссовера Bestune T55 общая выгода может составить 850 тысяч рублей. Таким образом, цена снизится до 1,56 миллиона.

Флагманский SUV T90 с полуторалитровым мотором доступен со скидкой 600 тысяч, а с двухлитровым — 700 тысяч. Минимальная цена со всеми выгодами — 2,13 миллиона либо 2,56 миллиона рублей соответственно.

Наконец, лифтбек Bestune B70 с мотором 1.5 можно купить за 1,85 миллиона, а с двухлитровым — за 2,25 миллиона рублей.

По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в этом году машины в России дешеветь уже не будут. По мере уменьшения запасов ввезенных автомобилей скидки и акции будут отменять, сказал он. При этом пока авторынок страны растет: в августе продажи новых легковушек установили новый локальный рекорд, хотя до уровня прошлого года не дотянули.

Источник:Пресс-служба Bestune
Автор:Мария Руцкая
