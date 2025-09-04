До 700 тысяч рублей: Bestune увеличила прямые скидки на три модели

В том числе на флагманский T90

Автомобили Bestune стали доступнее для россиян. Марка Bestune, входящая в китайский госконцерн FAW, объявила об увеличении скидок в России. Три модели — кроссоверы Т90 и Т55, а также новый лифтбек В70 — теперь предлагают с прямой скидкой до 700 тысяч рублей. Еще больше можно сэкономить, если оформить кредит и сдать старую машину в трейд-ин — это увеличит выгоду еще на 150 тысяч рублей.