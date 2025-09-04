До 700 тысяч рублей: Bestune увеличила прямые скидки на три модели

До 700 тысяч рублей: Bestune увеличила прямые скидки на три моделиВ том числе на флагманский T90
При покупке Кроссовера Bestune T55 общая выгода может составить 850 тысяч рублей. Таким образом, цена снизится до 1,56 миллиона.
Флагманский SUV T90 с полуторалитровым мотором доступен со скидкой 600 тысяч, а с двухлитровым — 700 тысяч. Минимальная цена со всеми выгодами — 2,13 миллиона либо 2,56 миллиона рублей соответственно.
Наконец, лифтбек Bestune B70 с мотором 1.5 можно купить за 1,85 миллиона, а с двухлитровым — за 2,25 миллиона рублей.
По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в этом году машины в России дешеветь уже не будут. По мере уменьшения запасов ввезенных автомобилей скидки и акции будут отменять, сказал он. При этом пока авторынок страны растет: в августе продажи новых легковушек установили новый локальный рекорд, хотя до уровня прошлого года не дотянули.