Ателье Bisimoto рассказало об универсале Civic с полным приводом от CR-V

Кроме того, Bisimoto построило Porsche Boxster с центральным расположением водительского кресла. Спорткар получил каркас безопасности, систему увеличения мощности, похожую на формульную KERS (нажав на кнопку To Pass мощность битурбомотора можно кратковременно увеличить с 426 до 533 лошадиных сил. ), а также цифровое салонное зеркало.