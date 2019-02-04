Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:22

Слепой водитель показал один лучших результатов трека Top Gear

Бывший водитель кареты скорой помощи проехал трассу за 1 минуту 46,58 секунды

Слепой водитель проехал за рулем Toyota GT86 круг тестового трека Top Gear за 1 минуту 46,58 секунды. Это стало одни из лучших результатов передачи. Ролик об этом опубликовало на своем YouTube-канале британское подразделение «Тойоты».
Загрузка...

На купе Toyota GT86, которое участвовало в рубрике Top Gear «Звезда в бюджетном автомобиле», предложили проехать доктору Амиту Пателю. До того, как потерять зрение, он работал водителем кареты скорой помощи, однако после 2013 года ни разу не садился за руль. Для заезда по треку Патель не стал выбирать спорткар с автоматической коробкой передач, предпочтя обычную шестиступенчатую «механику».

К заезду Пателя готовил инструктор по спортивному вождению Марк Уоткинс, который уже имел опыт работы со слепыми водителями на гоночных трассах. Сначала обучение проходило на хэтчбеке Yaris, а потом продолжилось уже на «каркашенной» Toyota GT86.

Загрузка...

Во время финального заезда Уоткинс находился на пассажирском кресле, подсказывая Пателю траекторию, точки торможения и ускорения. Среди всех участников рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле» Патель в итоге показал девятый результат.

В начале этого года слепой водитель за рулем Honda NSX смог разогнаться до 244 километров в час. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 километра в час.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...