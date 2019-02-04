Слепой водитель показал один лучших результатов трека Top Gear

Во время финального заезда Уоткинс находился на пассажирском кресле, подсказывая Пателю траекторию, точки торможения и ускорения. Среди всех участников рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле» Патель в итоге показал девятый результат.

В начале этого года слепой водитель за рулем Honda NSX смог разогнаться до 244 километров в час. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 километра в час.