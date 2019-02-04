Слепой водитель показал один лучших результатов трека Top Gear

На купе Toyota GT86, которое участвовало в рубрике Top Gear «Звезда в бюджетном автомобиле», предложили проехать доктору Амиту Пателю. До того, как потерять зрение, он работал водителем кареты скорой помощи, однако после 2013 года ни разу не садился за руль. Для заезда по треку Патель не стал выбирать спорткар с автоматической коробкой передач, предпочтя обычную шестиступенчатую «механику».
К заезду Пателя готовил инструктор по спортивному вождению Марк Уоткинс, который уже имел опыт работы со слепыми водителями на гоночных трассах. Сначала обучение проходило на хэтчбеке Yaris, а потом продолжилось уже на «каркашенной» Toyota GT86.
Во время финального заезда Уоткинс находился на пассажирском кресле, подсказывая Пателю траекторию, точки торможения и ускорения. Среди всех участников рубрики «Звезда в бюджетном автомобиле» Патель в итоге показал девятый результат.
В начале этого года слепой водитель за рулем Honda NSX смог разогнаться до 244 километров в час. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 километра в час.