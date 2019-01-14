Слепой водитель разогнался на Honda NSX до 244 км/ч

Турецкое отделение издания Motor1 осуществило мечту 40-летнего психолога Левента Карадола, который из-за болезни потерял зрение в возрасте семи лет. В комментариях к ролику на YouTube он написал, что однажды хотел бы поучаствовать в тестах-драйвах сайта. Журналисты решили исполнить его желание и дали проехать за рулем суперкара Honda NSX, который на рынке Турции стоит почти миллион долларов. В результате Карадол смог разогнаться до 244 километров в час.