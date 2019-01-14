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13:35

Слепой водитель разогнался на Honda NSX до 244 км/ч

Незрячий турецкий психолог впервые сел за руль автомобиля

© motor1.com
В Турции слепой водитель разогнался на суперкаре Honda NSX до 244 километра в час. Заезд проходил на взлетной полосе аэродрома.

Турецкое отделение издания Motor1 осуществило мечту 40-летнего психолога Левента Карадола, который из-за болезни потерял зрение в возрасте семи лет. В комментариях к ролику на YouTube он написал, что однажды хотел бы поучаствовать в тестах-драйвах сайта. Журналисты решили исполнить его желание и дали проехать за рулем суперкара Honda NSX, который на рынке Турции стоит почти миллион долларов. В результате Карадол смог разогнаться до 244 километров в час.

Сам заезд можно посмотреть с отметки 25:30
Видео Motor1 Turkiye

В 2008 году бельгиец Люк Костерманс разогнался на Lamborghini Gallardo до 308,78 километра в час, установив мировой рекорд скорости среди незрячих водителей.

История рекордов скорости на суше: часть первая и часть вторая

Рекорд среди мотоциклистов принадлежит австралийцу Бену Фелтену, который на Kawasaki Ninja ZX-10R смог достигнуть 269 километров в час. Еще один рекорд среди слепых – по передвижению по воде – зафиксирован за британцем Майком Ньюманом. На гоночном катере он разогнался до 150 километров в час.

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