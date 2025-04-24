Ещё
Тест-драйв
Читальный зал
Пульс
Лаборатория
ОСАГО
Войти
Honda NSX
Все модели
Accord
Advanced Cruiser-X
B
BR-V
CR-U
CR-V
CR-Z
City
Civic
Concept C
Crider
Crosstour
EV-Ster
FCEV
FCV
FCX Clarity
Fit
Gear
HR-V
Honda e
Insight
Jazz
Legend
M
Mean Mower
Micro Commuter
Mobilio
NSX
Odyssey
Passport
Pilot
Prologue
Ridgeline
S2000
S660
Small Sports EV
Urban
Urban SUV
Vezel
Vision XS-1
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Японской полиции подарили гибридный суперкар Honda NSX
Машину подарил ведомству местный житель и фанат автоспорта
Читальный зал
35 лет Honda NSX
Новости
Современные Civic Type R и Integra Type S устроили гонку с культовыми Honda прошлого
Новости
Acura построила «безумную» версию суперкара NSX для Пайкс-Пик
12 марта 2023, 11:00
Пролежавший 15 лет на дне реки спорткар Honda NSX ушёл с молотка
Новый владелец собирается восстановить автомобиль
Honda подарила чемпиону Формулы-1 праворульный суперкар
Макс Ферстаппен получил неожиданный презент на шоу в Мотеги
27 ноября 2022, 21:21
Новости
Сергей Ильин
24 сентября 2022, 23:00
Honda NSX может возродиться в виде электромобиля
Топ-менеджмент не исключил возвращения модели в производственную линейку
15 мая 2022, 17:00
NSX Type S против Corvette C8, 911 Turbo S и GT-R Nismo: четыре спорткара в дрэг-гонке
В одной гонке свели сразу несколько культовых моделей
24 апреля 2022, 21:30
Фанат Lamborghini превратил Honda в копию Diablo GT
И сделал это так искусно, что подделку сложно заметить
31 октября 2021, 22:33
В экспозицию музея Toyota добавили спорткупе Honda NSX
Заводской музей Toyota в Нагое пополнился новым экземпляром
18 сентября 2021, 19:19
Дрэг-гонка: Honda NSX и Nissan GT-R против Porsche 911
Блогеры сравнили динамику японских купе и немецкого суперкара
28 июля 2021, 11:15
Очень редкую Honda NSX с пробегом 50 000 километров пустят с молотка
Всего построили менее 150 таких спорткаров
12 октября 2020, 12:56
Владельцы старых Acura NSX смогут отреставрировать их у официальных дилеров
Полная реставрация автомобиля обойдется в 11 миллионов рублей
На продажу выставили 27-летнюю Honda NSX за 20 миллионов рублей
Пробег автомобиля составляет всего 50 000 километров
13 июля 2020, 13:24
Новости
Анастасия Мельник
19 июня 2020, 17:53
Американец превратил Honda NSX в автодом, чтобы путешествовать с собакой
Владелец японского спорткара планирует отправиться в автомобильное путешествие по США
Первая
1
Последняя