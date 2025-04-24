Honda NSX

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Японской полиции подарили гибридный суперкар Honda NSX
Машину подарил ведомству местный житель и фанат автоспорта
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35 лет Honda NSX
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Современные Civic Type R и Integra Type S устроили гонку с культовыми Honda прошлого
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Acura построила «безумную» версию суперкара NSX для Пайкс-Пик
15 мая 2022, 17:00
NSX Type S против Corvette C8, 911 Turbo S и GT-R Nismo: четыре спорткара в дрэг-гонке
В одной гонке свели сразу несколько культовых моделей
24 апреля 2022, 21:30
Фанат Lamborghini превратил Honda в копию Diablo GT
И сделал это так искусно, что подделку сложно заметить
31 октября 2021, 22:33
В экспозицию музея Toyota добавили спорткупе Honda NSX
Заводской музей Toyota в Нагое пополнился новым экземпляром
18 сентября 2021, 19:19
Дрэг-гонка: Honda NSX и Nissan GT-R против Porsche 911
Блогеры сравнили динамику японских купе и немецкого суперкара
28 июля 2021, 11:15
Очень редкую Honda NSX с пробегом 50 000 километров пустят с молотка
Всего построили менее 150 таких спорткаров
12 октября 2020, 12:56
Владельцы старых Acura NSX смогут отреставрировать их у официальных дилеров
Полная реставрация автомобиля обойдется в 11 миллионов рублей
19 июня 2020, 17:53
Американец превратил Honda NSX в автодом, чтобы путешествовать с собакой
Владелец японского спорткара планирует отправиться в автомобильное путешествие по США
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