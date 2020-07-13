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Новости
В экспозицию музея Toyota добавили спорткупе Honda NSX
Заводской музей Toyota в Нагое пополнился новым экземпляром
Новости
Дрэг-гонка: Honda NSX и Nissan GT-R против Porsche 911
Новости
Очень редкую Honda NSX с пробегом 50 000 километров пустят с молотка
Новости
Владельцы старых Acura NSX смогут отреставрировать их у официальных дилеров
13 июля 2020, 13:24
На продажу выставили 27-летнюю Honda NSX за 20 миллионов рублей
Пробег автомобиля составляет всего 50 000 километров
Американец превратил Honda NSX в автодом, чтобы путешествовать с собакой
Владелец японского спорткара планирует отправиться в автомобильное путешествие по США
19 июня 2020, 17:53
Новости
Анастасия Мельник
Тридцатилетие Honda NSX
«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche
28 февраля 2019, 9:47
Селектор
14 января 2019, 13:35
Слепой водитель разогнался на Honda NSX до 244 км/ч
Незрячий турецкий психолог впервые сел за руль автомобиля
28 апреля 2018, 14:12
13-летний суперкар Honda NSX сравнили в дрэге с новым хот-хэтчем
Спорткары также посоревновались в заезде по прямой с хода и в торможении
13 февраля 2018, 11:16
Honda NSX и Nissan GT-R сравнили в гонке
Суперкары испытали в двух дрэговых заездах
10 января 2018, 14:33
Две «Хонды» сравнили в дрэге: гибридный суперкар и 190-сильный спортбайк
Honda NSX посоревновалась в гонке по прямой с CBR1000RR Fireblade
7 ноября 2017, 12:37
Появились подробности о «брошенной под Питером» Honda NSX
Автомобиль сфотографировали на частной территории
2 ноября 2017, 19:41
В питерском лесу нашли брошенную Honda NSX
Суперкар забрали в один из автосервисов
Британская Honda NSX попала в ДТП, едва выехав из автосалона
Автомобиль после аварии сняли на видео
2 ноября 2017, 18:53
Новости
Ефим Репин
31 июля 2017, 16:32
Honda начала продавать карбоновый NSX за полмиллиона долларов
Первая партия NSX GT3 будет состоять из 12 автомобилей
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