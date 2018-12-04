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13:01

Видео: Кен Блок жжет шины на 927-сильном пикапе

Новый автомобиль будет сниматься в десятой части «Джимханы»

На YouTube-канале Hoonigan Bonus появился ролик, в котором Кен Блок дрифтит на своем новом автомобиле – пикапе Hoonitruck, построенном для десятой части «Джимханы».

Пикап, который будет выполнен в стиле Ford F-150 образца 1977 года, оснащен 3,5-литровой турбированной «шестеркой» EcoBoost, доработанной спортивным подразделением Ford Performance.

Видео: Hoonigan Bonus

Отдача агрегата, работающего в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev, составляет 927 лошадиных сил и 952 Нм крутящего момента.

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В ролике показан автомобиль в процессе доработки, но финальная машина будет выглядеть вот так

В десятой части «Джимханы» примет участие не только пикап Hoonitruck, но и 1400-сильное полноприводное купе Hoonicorn. Видео снимали в пяти локациях по всему миру. По словам Кена Блока, больше никогда он не снимет ни одного подобного ролика. Тизер новой части «Джимханы» можно посмотреть здесь.

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