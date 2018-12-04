Видео: Кен Блок жжет шины на 927-сильном пикапе

В десятой части «Джимханы» примет участие не только пикап Hoonitruck, но и 1400-сильное полноприводное купе Hoonicorn. Видео снимали в пяти локациях по всему миру. По словам Кена Блока, больше никогда он не снимет ни одного подобного ролика. Тизер новой части «Джимханы» можно посмотреть здесь.