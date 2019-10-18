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17:08

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР убрали 16,5 тысячи тонн камней

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR. По словам участников проекта, это самая крупная очистка территории, проведенная для автоспортивного мероприятия.

На созданной площадке Bloodhound LSR совершит первые тестовые заезды, а позднее предпримет попытку установить новый наземный рекорд скорости. На 16-километровом отрезке автомобилю придется достигнуть скорости свыше 1227,9 километра в час.

Bloodhound LSR в длину насчитывает 13,5 метра и оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 с гибридным ракетным мотором. Раньше в роли топливного насоса выступал пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R. Внесены ли изменения в конструкцию, пока не известно. В 2017-м Bloodhound совершил пробный заезд, разогнавшись до 322 километров в час.

После объявления о банкротстве и закрытия проекта в 2018 году, его выкупил британский бизнесмен Ян Уорхерст. Вновь учрежденную компанию называли Grafton LSR Ltd, в честь работы британского художника Эдвина Ландсира «Достоинство и наглость», на которой изображен бладхаунд по кличке Графтон, а ее штаб-квартира находится на территории Университетского технического колледжа в Беркли.