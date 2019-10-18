Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

На созданной площадке Bloodhound LSR совершит первые тестовые заезды, а позднее предпримет попытку установить новый наземный рекорд скорости. На 16-километровом отрезке автомобилю придется достигнуть скорости свыше 1227,9 километра в час.

Bloodhound LSR в длину насчитывает 13,5 метра и оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 с гибридным ракетным мотором. Раньше в роли топливного насоса выступал пятилитровый восьмицилиндровый компрессорный двигатель от Jaguar F-Type R. Внесены ли изменения в конструкцию, пока не известно. В 2017-м Bloodhound совершил пробный заезд, разогнавшись до 322 километров в час.