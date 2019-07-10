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13:22

Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости

135000-сильный автомобиль выедет на испытания уже осенью

Компания Bloodhound рассчитывает побить абсолютный рекорд на суше и разогнать свой автомобиль свыше 1,2 тысячи километров в час. В настоящее время инженеры готовятся к испытаниям автомобиля в Южной Африке перед заездом, запланированным на 2020 год.
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Прошлый год стал для компании поворотным: осенью выяснилось, что Bloodhound Programme Ltd. обанкротилась, а позже и вовсе свернула программу по установке мирового рекорда скорости. Однако в марте 2019 года британский бизнесмен Ян Уорхерст выкупил проект и дал ему вторую жизнь.

По словам Уорхерста, они пока не определились с тем, какого результата хотят достичь во время заезда в 2020 году, но рассчитывают побить действующий абсолютный рекорд в 1227 километров в час. Такую скорость в 1997 году удалось развить Энди Грином на Thrust SSC.

Команда Энди Грина рядом с Thrust SSC, установившим абсолютный рекорд скорости на суше

Глобальная задача Bloodhound LSR заключается в том, чтобы попытаться в будущем разогнать автомобиль до 1000 миль в час (около 1,6 тысячи километров в час). Однако когда это произойдет, Уорхерста не уточнил.

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Пока в распоряжении компании имеется автомобиль Bloodhound LSR (Land Speed Record), который представляет собой восьмитонную машину длиной 13,5 метра. Ее приводит в движение реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200 и гибридный ракетный мотор. Мощностью установки достигает 135000 лошадиных сил. Именно этот болид примет участия в тестах в Южной Африке и заезде в следующем году.

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound SSC со 135000-сильным двигателем от истребителя разогнался до 322 километров в час

С приходом Уорхерста компания получила финансирование в размере 25 миллионов фунтов стерлингов и новую команду специалистов. Помимо самого Уорхерста, в нее вошел бывший финансовый менеджер Формулы-1 Юэн Ханиман.

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