Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости

Прошлый год стал для компании поворотным: осенью выяснилось, что Bloodhound Programme Ltd. обанкротилась, а позже и вовсе свернула программу по установке мирового рекорда скорости. Однако в марте 2019 года британский бизнесмен Ян Уорхерст выкупил проект и дал ему вторую жизнь.
По словам Уорхерста, они пока не определились с тем, какого результата хотят достичь во время заезда в 2020 году, но рассчитывают побить действующий абсолютный рекорд в 1227 километров в час. Такую скорость в 1997 году удалось развить Энди Грином на Thrust SSC.
Глобальная задача Bloodhound LSR заключается в том, чтобы попытаться в будущем разогнать автомобиль до 1000 миль в час (около 1,6 тысячи километров в час). Однако когда это произойдет, Уорхерста не уточнил.
Пока в распоряжении компании имеется автомобиль Bloodhound LSR (Land Speed Record), который представляет собой восьмитонную машину длиной 13,5 метра. Ее приводит в движение реактивный двигатель Rolls-Royce EJ200 и гибридный ракетный мотор. Мощностью установки достигает 135000 лошадиных сил. Именно этот болид примет участия в тестах в Южной Африке и заезде в следующем году.
С приходом Уорхерста компания получила финансирование в размере 25 миллионов фунтов стерлингов и новую команду специалистов. Помимо самого Уорхерста, в нее вошел бывший финансовый менеджер Формулы-1 Юэн Ханиман.