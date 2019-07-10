Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости

Прошлый год стал для компании поворотным: осенью выяснилось, что Bloodhound Programme Ltd. обанкротилась, а позже и вовсе свернула программу по установке мирового рекорда скорости. Однако в марте 2019 года британский бизнесмен Ян Уорхерст выкупил проект и дал ему вторую жизнь.

По словам Уорхерста, они пока не определились с тем, какого результата хотят достичь во время заезда в 2020 году, но рассчитывают побить действующий абсолютный рекорд в 1227 километров в час. Такую скорость в 1997 году удалось развить Энди Грином на Thrust SSC.