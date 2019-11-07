Посмотрите, как реактивный автомобиль разгоняется до 790 км/ч

На этот раз пилотам-испытателям удалось выжать из автомобиля 790 километров в час. Их цель – побить текущий рекорд скорости в 1227,9 километра в час, который был установлен в 1997 году. Это уже шестой заезд Bloodhound LSR в рамках тестов в ЮАР, включая испытания аэродинамики и стабильности при резком ускорении за 13 секунд с 80 до 480 километров в час. Предварительно 20-километровый участок пустыни расчистили от камней, причем местные жители делали это вручную.