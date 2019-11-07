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10:27

Посмотрите, как реактивный автомобиль разгоняется до 790 км/ч

Сверхзвуковой Bloodhound LSR испытали в пустыне на высокой скорости, однако до мирового рекорда еще далеко

© YouTube/Bloodhound LSR
В пустыне Калахари продолжаются тесты реактивной машины Bloodhound LSR, которая претендует на звание быстрейшего транспортного средства на суше.

На этот раз пилотам-испытателям удалось выжать из автомобиля 790 километров в час. Их цель побить текущий рекорд скорости в 1227,9 километра в час, который был установлен в 1997 году. Это уже шестой заезд Bloodhound LSR в рамках тестов в ЮАР, включая испытания аэродинамики и стабильности при резком ускорении за 13 секунд с 80 до 480 километров в час. Предварительно 20-километровый участок пустыни расчистили от камней, причем местные жители делали это вручную.

Видео: Bloodhound LSR

Bloodhound LSR достигает в длину 13,5 метра и оснащен реактивным двигателем Rolls-Royce EJ200 и гибридным ракетным мотором. Тяга достигает девяти тонн, что эквивалентно примерно 54 000 лошадиным силам.