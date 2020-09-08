Bentley испытала первый двигатель для довоенной серии спорткаров

В настоящий момент двигатели проходят обкатку перед испытанием на полной мощности. Первый этап тестирования агрегатов будет проводиться в течение 20 часов. В ходе испытаний специалисты будут постепенно увеличивать частоту вращения, а также нагрузку с холостого хода до 3500 оборотов в минуту.

Следующим шагом станут испытания двигателя на треке. К тому времени инженеры соберут первые автомобили и проверят надежность силовых агрегатов в реальных условиях. Воссозданным болидам предстоит проехать 35 000 километров, из которых 8000 километров будут представлять собой имитацию знаменитых раллийных трасс, таких как Пекин-Париж и Милле Милья.