Bentley испытала первый двигатель для довоенной серии спорткаров

Проект Blower Continuation представляет собой серию из 12 гоночных болидов, построенных в конце 1920-х. Машины оборудовались 4,5-литровым мотором «Blower» мощностью 240 лошадиных сил. Двигатель впервые получил нагнетатель, а также более прочный коленчатый вал и модифицированную масляную систему. Воссозданный силовой агрегат является точной копией двигателя, который приводил в движение легендарный болид сэра Генри Биркина – многократного участника гонок 1920-х годов.
Испытательные стенды, на которых британская компания начала тестировать воссозданные моторы, первоначально использовались для проверки мощностей авиадвигателей истребителей времен Второй мировой войны.
Как и все автомобильные компании, Bentley обладает современными испытательными стендами, однако из-за того, что трансмиссия болидов серии Blower значительно отличается по размеру и форме от современных разработок, инженерам пришлось задействовать технологические решения прошлого века.
В настоящий момент двигатели проходят обкатку перед испытанием на полной мощности. Первый этап тестирования агрегатов будет проводиться в течение 20 часов. В ходе испытаний специалисты будут постепенно увеличивать частоту вращения, а также нагрузку с холостого хода до 3500 оборотов в минуту.
Следующим шагом станут испытания двигателя на треке. К тому времени инженеры соберут первые автомобили и проверят надежность силовых агрегатов в реальных условиях. Воссозданным болидам предстоит проехать 35 000 километров, из которых 8000 километров будут представлять собой имитацию знаменитых раллийных трасс, таких как Пекин-Париж и Милле Милья.
В начале августа компания Bentley приступила к сборке тестового экземпляра довоенной модели Blower. Для этого британские инженеры разобрали один из сохранившихся образцов 1929 года и создали точные копии всех элементов спорткара.