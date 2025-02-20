Система автострахования «Синяя карта» может расшириться на несколько новых стран

В списке стран, с которыми ведутся переговоры, значатся Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Узбекистан. Ранее предполагалось, что в систему может войти и Турция, но пока что вопрос с этим участником остается открытым.

Иран также рассматривает возможность присоединения к «Синей карте», сейчас одна из иранских страховых компаний проходит сертификацию и готовится к выходу на российский рынок.