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23:23

Тюнеры выжали из хэтчбека BMW 1 серии 429 лошадиных сил

В ателье Manhart подготовили тюнинг-кит для BMW M140i xDrive

© Manhart
Сергей Ильин
Мотористы немецкой мастерской Manhart модернизировали хэтчбек BMW 1-Series предыдущего поколения версии M140i xDrive. Путём изменения программного обеспечения двигателя и замены выхлопной системы специалистам удалось увеличить отдачу с 340 лошадиных сил (500 Нм крутящего момента) до 429 лошадиных сил и 644 Нм крутящего момента.

Специалисты Manhart назвали своё творение MH1 400. Внешне модернизированный хэтчбек можно узнать по переднему сплиттеру и заднему диффузору из углеродного волокна, заниженной подвеске KW, улучшенным передним тормозам с 6-поршневыми суппортами и 19-дюймовым вогнутым чёрным матовым дискам.

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Фото: Manhart

Также обращает на себя внимание кастомный выхлоп с керамическим покрытием, патрубками диаметром 90 миллиметров и гравировкой Manhart: с нестандартным глушителем BMW звучит громче. Визуальная привлекательность интерьера «заряженной» версии обеспечивается за счёт карбоновых накладок на руле, селекторе коробки передач и рычаге стояночного тормоза.

Manhart

Мотористы Manhart позаботились о дополнительном монохромном экране, на который выводится информация о состоянии форсированного двигателя, давлении наддува, перегрузках, значениях мощности и крутящего момента.

Ориентиром для тюнинг-мастерских служит рекордный 421-сильный (500 Нм крутящего момента) хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 S, однако под капотом штутгартской модели «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра, тогда как BMW M140i от Manhart приводит в движение трёхлитровый рядный турбомотор.

Ателье Manhart не заявляет разгонную динамику модернизированного хэтчбека и по традиции не раскрывает цену комплекта повышения производительности. Вероятно, следующим объектом для тюнинга будет топ-версия M135i xDrive новой BMW 1-Series, а значит мотористам придётся иметь дело с двухлитровой «турбочетвёркой».