Тюнеры выжали из хэтчбека BMW 1 серии 429 лошадиных сил

Специалисты Manhart назвали своё творение MH1 400. Внешне модернизированный хэтчбек можно узнать по переднему сплиттеру и заднему диффузору из углеродного волокна, заниженной подвеске KW, улучшенным передним тормозам с 6-поршневыми суппортами и 19-дюймовым вогнутым чёрным матовым дискам.
Фото: Manhart
Также обращает на себя внимание кастомный выхлоп с керамическим покрытием, патрубками диаметром 90 миллиметров и гравировкой Manhart: с нестандартным глушителем BMW звучит громче. Визуальная привлекательность интерьера «заряженной» версии обеспечивается за счёт карбоновых накладок на руле, селекторе коробки передач и рычаге стояночного тормоза.
Manhart
Мотористы Manhart позаботились о дополнительном монохромном экране, на который выводится информация о состоянии форсированного двигателя, давлении наддува, перегрузках, значениях мощности и крутящего момента.
Ориентиром для тюнинг-мастерских служит рекордный 421-сильный (500 Нм крутящего момента) хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 S, однако под капотом штутгартской модели «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра, тогда как BMW M140i от Manhart приводит в движение трёхлитровый рядный турбомотор.
Ателье Manhart не заявляет разгонную динамику модернизированного хэтчбека и по традиции не раскрывает цену комплекта повышения производительности. Вероятно, следующим объектом для тюнинга будет топ-версия M135i xDrive новой BMW 1-Series, а значит мотористам придётся иметь дело с двухлитровой «турбочетвёркой».