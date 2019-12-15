Тюнеры выжали из хэтчбека BMW 1 серии 429 лошадиных сил

Ателье Manhart не заявляет разгонную динамику модернизированного хэтчбека и по традиции не раскрывает цену комплекта повышения производительности. Вероятно, следующим объектом для тюнинга будет топ-версия M135i xDrive новой BMW 1-Series, а значит мотористам придётся иметь дело с двухлитровой «турбочетвёркой».