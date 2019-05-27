BMW рассекретила хэтчбек 1 Series нового поколения

Для BMW 1 Series впервые предлагается панорамная крыша с электроприводом. Хэтчбек можно оборудовать цифровой приборкой и медиасистемой с диагональю дисплея 10,25 дюйма и функцией управления жестами. В перечне доступного оборудования также имеется заниженная на 10 миллиметров спортивная подвеска, адаптивные светодиодные фары, электропривод двери багажника, система BMW Digital Key, которая позволяет использовать смартфон для разблокировки и блокировки автомобиля.

Публичная презентация модели состоится на специальном мероприятии в Мюнхене летом этого года. Выход модели на рынок запланирован на конец сентября.