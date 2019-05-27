BMW рассекретила хэтчбек 1 Series нового поколения

Новая BMW 1 серии перешла на переднеприводную архитектуру FAAR, эволюционировавшую из «тележки» UKL2 кроссоверов X1, X2 и универсала Mini Clubman. Смена платформы отразилась на пропорциях и внутреннем пространстве: запас места в коленях задних пассажиров увеличился на 33 миллиметра, над головой — на 19 миллиметров, в локтях — на 13 миллиметров. Объем багажника вырос на 20 литров и теперь составляет минимум 380 литров. Внешние габариты хэтчбека, который теперь будет только пятидверным, изменились несильно: уменьшилась общая длина, колесная база, стала больше ширина и высота.
BMW 1 Series предложат с передним или опциональным полным приводом. Хэтчбек с индексом 118i укомплектован 1,5-литровым трёхцилиндровым турбомотором с раздельными контурами охлаждения головки и блока цилиндров (140 сил и 220 Нм момента), который на четвертой передаче и выше в режиме Overboost может давать дополнительные 10 Нм момента. BMW 116d — это трёхцилиндровый дизель 1.5 (116 сил и 270 Нм), BMW 118d и 120d — «четверки» мощностью 150 сил (350 Нм) и 190 сил (400 Нм) соответственно.
Коробок предложено три: базовой для модификаций с передним приводом стала шестиступенчатая «механика», для трехцилиндровых машин за доплату предлагается семиступенчатый «робот», а четырехцилиндровых — восьмидиапазонный «автомат». Он же входит в стандартное оснащение версий с полным приводом.
Топовая модификация новой «копейки» — M135i XDrive — получила двухлитровый турбомотор от X2 M35i, который выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента. В оснащение хэтчбека также вошли автоматическая трансмиссия с функцией лонч-контроля, полный привод, самоблокирующийся дифференциал Torsen в передней оси. До «сотни» BMW M135i разгоняется за 4,8 секунды (4,7 с пакетом M Performance). Предшественник с шильдиком M140i был быстрее — 4,4 секунды.
BMW 1 Series нового поколения впервые оснастили антипробуксовочной системой ARB, прежде доступной только для электрокара i3s. По сути, это контроллер, установленный непосредственно в блоке управления двигателем, который в 10 раз быстрее определяет потерю сцепления колес с дорогой и способен более точно контролировать подачу момента. ARB работает вместе с системой стабилизации DSC и системой Performance Control.
Для BMW 1 Series впервые предлагается панорамная крыша с электроприводом. Хэтчбек можно оборудовать цифровой приборкой и медиасистемой с диагональю дисплея 10,25 дюйма и функцией управления жестами. В перечне доступного оборудования также имеется заниженная на 10 миллиметров спортивная подвеска, адаптивные светодиодные фары, электропривод двери багажника, система BMW Digital Key, которая позволяет использовать смартфон для разблокировки и блокировки автомобиля.
Публичная презентация модели состоится на специальном мероприятии в Мюнхене летом этого года. Выход модели на рынок запланирован на конец сентября.