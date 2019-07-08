Началось производство переднеприводной «копейки» BMW

Со сменой поколения, которая произошла в мае 2019 года, модель «переехала» на переднеприводную платформу, которая, в свою очередь, представляет собой модернизированную архитектуру UKL2 кроссоверов X1, X2 и универсала MINI Clubman. «Единичка» подросла в ширину и высоту, а в салоне появилось дополнительное пространство: запас места в коленях задних пассажиров увеличился на 33 миллиметра, над головой — на 19 миллиметров, в локтях — на 13 миллиметров. Вместе с тем увеличился и объем багажника – на 20 литров, до 380 литров.
Самой первой «единичкой», собранной в Лейпциге, стал хэтчбек синего цвета с индексом 118i, который направят клиенту в Италию. Такой автомобиль укомплектован 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 140 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.
Помимо этого агрегата в линейку вошли трехцилиндровый дизель 1.5 (116 сил и 270 Нм), а также «четверки» мощностью 150 сил (350 Нм) и 190 сил (400 Нм) для модификаций 118d и 120d соответственно. Для самой мощной версии M135i XDrive предусмотрен 306-сильный двухлитровый турбомотор. С таким двигателем хэтчбек набирает первую «сотню» за 4,8 секунды.
Производство BMW 1-Sries также будет налажено на предприятии в немецком городе Регенсбург. Там сборка начнется в ноябре 2019 года.