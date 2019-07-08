Началось производство переднеприводной «копейки» BMW

Самой первой «единичкой», собранной в Лейпциге, стал хэтчбек синего цвета с индексом 118i, который направят клиенту в Италию. Такой автомобиль укомплектован 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 140 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.

Помимо этого агрегата в линейку вошли трехцилиндровый дизель 1.5 (116 сил и 270 Нм), а также «четверки» мощностью 150 сил (350 Нм) и 190 сил (400 Нм) для модификаций 118d и 120d соответственно. Для самой мощной версии M135i XDrive предусмотрен 306-сильный двухлитровый турбомотор. С таким двигателем хэтчбек набирает первую «сотню» за 4,8 секунды.