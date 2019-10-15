BMW показала тизер нового компактного седана

BMW 2-Series Gran Coupe разделит переднеприводную платформу FAAR с новым хэтчбеком 1-Series. Вполне вероятно, что сохранится и линейка двигателей, и концепция полного привода. Пока подтверждён только один мотор: 306-сильная 2,0-литровая «турбочетвёрка» исполнения M235i xDrive. Вероятно, базовой версией на старте продаж будет 228i — в такой конфигурации «двойка» будет развивать около 231 лошадиной силы и 349 Нм крутящего момента.