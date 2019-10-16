BMW представила переднеприводный седан

Длина BMW 2 Series Gran Coupe — 4 526 миллиметров, ширина — 1 800 миллиметров, высота — 1 420 миллиметров, колёсная база — 2 670 миллиметров. Новинка сохранила фирменную черту старших купеобразных моделей — безрамочные двери. Заявленный объём багажника — 430 литров, что на 50 литров больше, чем у хэтчбека 1 Series, но на 30 литров меньше, чем у нового Mercedes-Benz CLA.
Салон 2 Series Gran Coupe идентичен соплатформенной «единичке»: дизайн передней панели, центрального тоннеля и дверных карт общий, панель приборов цифровая, у топовой медиасистемы с 10,25-дюймовым дисплеем есть функция распознавания жестов. Кроме того, 2 Series Gran Coupe получил новую систему фоновой подсветки с шестью цветами.
Базовая комплектация 2 Series Gran Coupe богаче, чем у «единички»: есть камеры заднего вида, светодиодная оптика, спортивный руль, передние кресла с электроприводом, ассистент контроля слепых зон, система контроля полосы и функция предупреждения лобовых столкновений. В перечне доступных опций — интеллектуальный помощник BMW, который воспринимает голосовые команды.
В Европе продажи 2 Series Gran Coupe начнутся с трёх версий: бензиновой переднеприводной 218i с 1,5-литровой 140-сильной (220 Нм крутящего момента) «турботройкой», дизельной переднеприводной 220d с четырёхцилиндровым мотором мощностью 190 лошадиных сил (400 Нм) и флагманской M235i xDrive с полным приводом и 2,0-литровым 306-сильным (450 Нм крутящего момента) турбодвигателем. В США гамма модификаций будет ограничена двумя полноприводными исполнениями — M235i xDrive и 228i xDrive (231 лошадиная сила, 350 Нм крутящего момента).
Самая быстрая BMW 2 Series Gran Coupe в версии M235i xDrive c восьмидиапазонным автоматом и механическим дифференциалом Torsen способна разгоняться с 0-100 километров в час за 4,8 секунды. Отличия таких машин от обычных дизайнерских купе сводятся к 18-дюймовым колёсам, модернизированным узлам подвески, рулевого управления и более производительным тормозам.
В России BMW 2 Series Gran Coupe сначала предложат только в двух модификациях: 140-сильную 218i оценили в 2 280 000 рублей, 306-сильную M235i xDrive — в 3 490 000 рублей. Кроме того, версию 218i можно будет приобрести по предоплате в фиксированной комплектации Online Edition за 1 990 000 рублей. Для сравнения: Mercedes-Benz CLA 200 Sport со 150-сильным турбомотором 1.33 стоит от 2,5 миллиона рублей, а топовый CLA 250 4Matic Sport (224 силы) — от 2 900 000 рублей.