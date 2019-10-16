BMW представила переднеприводный седан

В России BMW 2 Series Gran Coupe сначала предложат только в двух модификациях: 140-сильную 218i оценили в 2 280 000 рублей, 306-сильную M235i xDrive — в 3 490 000 рублей. Кроме того, версию 218i можно будет приобрести по предоплате в фиксированной комплектации Online Edition за 1 990 000 рублей. Для сравнения: Mercedes-Benz CLA 200 Sport со 150-сильным турбомотором 1.33 стоит от 2,5 миллиона рублей, а топовый CLA 250 4Matic Sport (224 силы) — от 2 900 000 рублей.