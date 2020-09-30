Новый кабриолет BMW 4-й серии: известны цены в России

В качестве альтернативы предложат M440i xDrive Cabrio с шестицилиндровым 374-сильным мотором, той же автоматической коробкой передач и полным приводом. Такому кабриолету требуется на разгон с места до 100 километров в час всего 5,1 секунды, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на 250 километрах в час.

Ниже в таблице приведены цены и комплектации для российского рынка. У дилеров модель появится весной 2021 года.