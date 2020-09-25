Дизайнер ВАЗ-2110 раскритиковал BMW за огромные «ноздри»

Ранее на этой неделе BMW представила седан M3 и купе М4, получившие внешность в том же ключе – с гигантскими решётками, на которые, за неимением другого места, крепятся номерные таблички. Седан и купе приводит в движение новая 3,0-литровая «битурбошестёрка», развивающая в стандартной версии 480 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition – 510 сил и 650 Нм момента.