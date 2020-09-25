Дизайнер ВАЗ-2110 раскритиковал BMW за огромные «ноздри»

В своём Facebook Ярцев опубликовал несколько эскизов с разными вариантами оформления передка BMW 3 серии E90, которые создал в 2005 году. На двух из них видны огромные «ноздри» решётки радиатора, нарисованные дизайнером в порядке эксперимента, который, по его собственному мнению, вышел не слишком удачным.
«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решётку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», – прокомментировал Ярцев старые эскизы.
Вытянутая решётка радиатора использовалась ещё на классическом родстере BMW 328, выпускавшемся в 30-х годах прошлого века. Почти столетие спустя баварская марка решила воскресить дизайнерское решение, но в новом виде: первым крупную решётку «примерил» концепт iNEXT, показанный в 2018 году, а следом – другие модели, включая седан 7 серии, кроссовер X7 и купе 4 серии.
Фото: Jartsev Vladimir / Facebook
Несмотря на спорную реакцию аудитории, дизайнеры BMW не раз заявляли, что не намерены отказываться от выбранной стилистики. Руководитель проекта BMW X7 Питер Энрих считает, что команда дизайнеров «пошла по правильному пути», а клиенты «позитивно воспринимают» экстерьер модели.
BMW
По словам шеф-дизайнера марки Адриана ван Хойдонка, растущая решётка – часть эволюции дизайна BMW, который не может стоять на месте. Он отметил, что «ноздри» обязательно применят и для будущих моделей, а бурная реакция, пусть и негативная, – это то, что нужно марке.
Ранее на этой неделе BMW представила седан M3 и купе М4, получившие внешность в том же ключе – с гигантскими решётками, на которые, за неимением другого места, крепятся номерные таблички. Седан и купе приводит в движение новая 3,0-литровая «битурбошестёрка», развивающая в стандартной версии 480 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента, а в мощной Competition – 510 сил и 650 Нм момента.