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18:00

Посмотрите на «четвёрку» BMW в кузове шутинг-брейк

Дизайнер продемонстрировал, какой могла бы получиться новая баварская «четвёрка»

Художник, известный под ником X-Tomi, представил свой вариант BMW Concept 4, превратив его в трёхдверный универсал.

После премьеры эпатажного купе BMW Concept 4 на Франкфуртском автосалоне журналисты принялись обсуждать его неоднозначный дизайн, а некоторые энтузиасты, в совершенстве владеющие графическими редакторами, решили потягаться в мастерстве с баварскими дизайнерами, продемонстрировав собственные варианты облика «четвёрки». Среди них был и венгерский художник, известный как X-Tomi.

В отличие от других дизайнеров, он сосредоточился вовсе не на уменьшении огромных «ноздрей» фирменной решётки радиатора Concept 4, а на его форм-факторе. В результате концепт будущей «четвёрки» BMW неожиданно получил кузов Shooting Brake. Автомобиль со стремительным и хищным профилем выглядит отменно: жаль, что дойти до конвейера у такого шутинг-брейка, конечно же, нет никаких шансов.