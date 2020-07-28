Новые BMW 5 серии и X1 подключат к розетке

Кроме новых версий на электротяге, оба автомобиля получат и традиционные варианты с двигателем внутреннего сгорания, а также гибридные модификации. Технических подробностей о новой силовой установке пока нет, однако в BMW намекнули, что 5 Series и X1 могут позаимствовать электромотор у недавно представленного кроссовера iX3.
BMW iX3 оснащается электродвигателем, установленным на задней оси. Он развивает до 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 километров в час занимает у кроссовера 6,8 секунд, а максимальная скорость составляет 180 километров в час. На iX3 мотор запитывается от батареи на 80 киловатт-часов, обеспечивающей до 460 километров хода по циклу WLTP.
Версии 5 Series и X1 с нулевым выхлопом станут частью 10-летнего плана BMW по снижению выбросов CO2 и электрификации модельного ряда. Уже к концу следующего года «зеленая» линейка концерна будет включать в себя пять моделей: кроссоверы iNext и iX3, седан i4, а также хэтчбеки i3 и Mini Cooper SE. К 2023 году BMW представит 25 гибридов и электрокаров.
BMW уже подключал «пятерку» к розетке, но пока лишь в качестве эксперимента. В прошлом году седан оснастили тремя электромоторами с общей отдачей до 720 лошадиных сил. Моторы развивали до 10 000 Нм крутящего момента на колесах, а фактический показатель момента составил 1 150 Нм. Силовая установка запитывалась от аккумуляторов емкостью 45 киловатт-часов.