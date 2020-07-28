Новые BMW 5 серии и X1 подключат к розетке

Кроме новых версий на электротяге, оба автомобиля получат и традиционные варианты с двигателем внутреннего сгорания, а также гибридные модификации. Технических подробностей о новой силовой установке пока нет, однако в BMW намекнули, что 5 Series и X1 могут позаимствовать электромотор у недавно представленного кроссовера iX3.

BMW iX3 оснащается электродвигателем, установленным на задней оси. Он развивает до 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 километров в час занимает у кроссовера 6,8 секунд, а максимальная скорость составляет 180 километров в час. На iX3 мотор запитывается от батареи на 80 киловатт-часов, обеспечивающей до 460 километров хода по циклу WLTP.