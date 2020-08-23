Как сообщает издание BMW Blog, полноразмерный лифтбек BMW 6-Series Gran Turismo сняли с продажи в США. Модель так и не смогла обрести популярность, а причиной тому, очевидно, является тот факт, что у 6GT есть определённые проблемы со стилем: неоднозначный автомобиль, в котором сочетаются хэтчбек, седан и универсал, пришёлся по вкусу далеко не всем. В недавнем интервью изданию Autocar главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк сказал, что 6-Series GT «очень нравится» покупателям в одних странах, но, увы, «совершенно не привлекает» их в других. К примеру, лифтбек хорошо продаётся в Китае, но в США и Европе его популярность оставляет желать лучшего.
По словам Хойдонка, клиенты марки на крупнейших для BMW европейских рынках, включая Великобританию, Германию и Италию, гораздо больше заинтересованы в классических седанах и универсалах линейки 5-Series. Тем не менее, спрос на 6-Series Gran Turismo в Китае пока остаётся достаточным для того, чтобы продолжать выпуск полноразмерного лифтбека. После недавнего обновления 6GT лишился базовой комплектации, поэтому вместе с рестайлингом стартовая цена автомобиля в России выросла на 130 тысяч — до 4 290 000 рублей. Число дизельных версий сократилось с девяти до шести.