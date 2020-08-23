Как сообщает издание BMW Blog, полноразмерный лифтбек BMW 6-Series Gran Turismo сняли с продажи в США. Модель так и не смогла обрести популярность, а причиной тому, очевидно, является тот факт, что у 6GT есть определённые проблемы со стилем: неоднозначный автомобиль, в котором сочетаются хэтчбек, седан и универсал, пришёлся по вкусу далеко не всем. В недавнем интервью изданию Autocar главный дизайнер BMW Адриан ван Хойдонк сказал, что 6-Series GT «очень нравится» покупателям в одних странах, но, увы, «совершенно не привлекает» их в других. К примеру, лифтбек хорошо продаётся в Китае, но в США и Европе его популярность оставляет желать лучшего.