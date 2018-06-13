Пассажирка спорткупе погибла

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В Германии тест-пилот разбил прототип BMW восьмой серии

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13 июня 2018

Закамуфлированный прототип спорткара BMW восьмой серии попал в тяжелую аварию близ города Ландсхут, сообщает Баварское радио. Поздно вечером на загородной дороге машина вылетела с дороги и столкнулась с деревьями. 53-летняя пассажирка погибла.

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Авария произошла в 10 вечера на местной дороге между городами Бонбрук и Бух, что к востоку от Мюнхена. За рулем машины находился 37-летний водитель-испытатель, в правом кресле — 53-летняя мать его девушки. Машина по каким-то причинам вылетела с дороги и столкнулась с деревьями. Все подушки безопасности сработали штатно, но удар был слишком силен — чтобы извлечь пассажирку из машины, спасателям пришлось срезать крышу. К сожалению, женщина умерла на месте аварии от тяжелых травм головы. Водитель машины остался жив.

Расследование аварии ведет прокуратура города Ландсхут. Машина изъята в качестве вещественного доказательства.

Дебют новой восьмой серии состоится 15 июня, накануне гонки «24 часа Ле-Мана», на старт которого впервые с 2011 года выйдут машины BMW — M8 GTE. BMW восьмой серии построен на модульной платформе CLAR и будет выпускаться в виде купе, кабриолета и пятидверного лифтбека.

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