Редчайший кабриолет BMW легендарного гонщика пустят с молотка

Британский гонщик приобрел BMW 503 в 1990 году и владел автомобилем до самой смерти, которая наступила в 2017 году. Всего баварский концерн выпустил около 400 подобных моделей, из которых 138 получили кузов кабриолет и всего три автомобиля оборудовались правым рулем.

По словам продавца, 63-летний кабриолет находится практически в идеальном состоянии. Двухцветный кузов автомобиля не имеет признаков коррозии, а все технические агрегаты исправно работают. Кроме того, в отличном виде сохранился и красный кожаный салон.