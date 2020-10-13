Редчайший кабриолет BMW легендарного гонщика пустят с молотка

Джон Сёртис является единственным в мире пилотом, который выигрывал Гран-при Формулы-1, а также побеждал в мотогонках в классе 500 кубических сантиметров. Чемпионом «Королевских гонок» он становился в 1964 году, выступая за команду Ferrari. В гонках на байках спортсмен побеждал в 1956, 1958, а также в 1959 и в 1960 годах, управляя мотоциклом MV Augusta.
Фото: Bonhams
Британский гонщик приобрел BMW 503 в 1990 году и владел автомобилем до самой смерти, которая наступила в 2017 году. Всего баварский концерн выпустил около 400 подобных моделей, из которых 138 получили кузов кабриолет и всего три автомобиля оборудовались правым рулем.
По словам продавца, 63-летний кабриолет находится практически в идеальном состоянии. Двухцветный кузов автомобиля не имеет признаков коррозии, а все технические агрегаты исправно работают. Кроме того, в отличном виде сохранился и красный кожаный салон.
Фото: Bonhams
В движение редчайший BMW приводит 3,2-литровый V8 мощностью 142 лошадиные силы. Агрегат работает в паре с четырехступентатой механической коробкой передач. До «сотни» кабриолет разгоняется за 13 секунд. Максимальная скорость – 190 километров в час. Судя по одометру, пробег автомобиля составляет около 113 000 километров.
Bonhams
В ходе торгов за уникальный экземпляр планируют выручить от 220 000 до 260 000 фунтов стерлингов (примерно от 22 до 26 миллионов рублей). Более подробную информацию о модели продавец обещает сообщить при личном запросе.
На прошлой неделе на французском аукционе Aguttes продали Citroen DS 3 WRC, который принадлежал многократному чемпиону миру по ралли Себастьену Лёбу. За спорткар, на котором пилот завоевал свой последний чемпионский титул неизвестный покупатель заплатил 730 000 евро (примерно 66 миллионов рублей по текущему курсу).