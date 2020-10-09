Гоночный Citroen легендарного пилота продали за 66 миллионов рублей

За рулем этого Citroen DS 3 WRC различные пилоты выиграли более 80 раллийных заездов, 16 раз поднимались на пьдестал, из которых 11 подиумов были чемпионскими. Всего же проданный экземпляр участвовал в 32 этапах мирового чемпионата по ралли с 2012 по 2016 годы.
Aguttes
По словам экспертов, на этом Citroen выступал один из самых успешных мировых гонщиков — Себастьен Лёб. Именно на этом автомобиле французский пилот завоевал свой последний, девятый по счету титул чемпиона мира по ралли. Кроме того, благодаря хэтчбеку другие французские гонщики, Крис Мик и Дани Сордо, одержали свои первые в карьере победы.
Aguttes
Полноприводный Citroen DS 3 WRC оборудован гоночным турбомотором 1.6 мощность 300 лошадиных сил. Агрегат спорткара работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. По словам продавца, автомобиль находится в идеальном внешнем и техническом состоянии. Специально перед продажей «звездную» машину покрыли раллийной ливреей.
Aguttes
Кто стал обладателем легендарного гоночного автомобиля остается неизвестным. Анонимный коллекционер заплатил за один из самых успешных болидов современного ралли 730 000 евро (примерно 66 миллионов рублей по текущему курсу).
В начале сентября на аукционе Joe Macari Performance Cars в Лондоне выставили на продажу один из трех культовых Porsche 959, построенных для знаменитого ралли «Париж-Дакар» 1985 года. Легендарный спорткар, созданный всего в трех экземплярах, пилотировал знаменитый бельгийский автогонщик Жаки Икс.