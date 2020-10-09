Гоночный Citroen легендарного пилота продали за 66 миллионов рублей

По словам экспертов, на этом Citroen выступал один из самых успешных мировых гонщиков — Себастьен Лёб. Именно на этом автомобиле французский пилот завоевал свой последний, девятый по счету титул чемпиона мира по ралли. Кроме того, благодаря хэтчбеку другие французские гонщики, Крис Мик и Дани Сордо, одержали свои первые в карьере победы.