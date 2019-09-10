Предвестник новой «четверки» BMW получил гигантскую решетку

Ключевой элемент дизайна BMW Concept 4 — трехмерная решетка радиатора с совмещенными вертикальными «ноздрями». Такое оформление не только связывает шоу-кар с последними моделями из Мюнхена и концептом Vision iNEXT, но и обращается к прошлому марки: вытянутые в высоту «ноздри» присутствовали на таких исторических моделях, как BMW 328 и 3.0 CSi.
Среди других особенностей шоу-кара — фары без рассеивателей, которые являются как бы частью дизайна экстерьера, играющий на свету кузов, выкрашенный в оттенок красного Forbidden Red, 21-дюймовые колеса, фонари, состоящие из одного L-образного волоконно-оптического элемента и профиль, напоминающий о купе 8 серии.
Шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч говорит, что стилистику концепта позаимствует будущая «четверка». Насколько сильно серийный автомобиль будет отличаться от шоу-кара мы узнаем в следующем году.