Предвестник новой «четверки» BMW получил гигантскую решетку

Ключевой элемент дизайна BMW Concept 4 — трехмерная решетка радиатора с совмещенными вертикальными «ноздрями». Такое оформление не только связывает шоу-кар с последними моделями из Мюнхена и концептом Vision iNEXT, но и обращается к прошлому марки: вытянутые в высоту «ноздри» присутствовали на таких исторических моделях, как BMW 328 и 3.0 CSi.