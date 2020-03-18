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17:31

Сборка автомобилей BMW остановлена из-за коронавируса

Баварский бренд закрыл на месяц предприятия в нескольких странах

© BMW
Лиза Будрина
Компания BMW объявила о приостановке производства на заводах в Европе, а также на предприятии Rosslyn в ЮАР из-за пандемии коронавируса. По словам гендиректора марки Оливера Ципсе, которые приводит агентство AFP, перерыв в работе продлится до 19 апреля.

В компании ожидают негативного влияния пандемии на финансовые показатели – прибыль до налогооблажения будет значительно ниже, чем в 2019 году (7,1 миллиарда евро). Кроме того, ситуация отразится и на объемах поставок новых автомобилей по всему миру. Причем речь идет не только об автомобилях BMW, но и о подконтрольных MINI и Rolls-Royce (завод в Гудвуде не будет работать две недели), а также мотоциклов.

По итогам 2019 года чистая прибыль концерна составила 5,022 миллиарда евро, что на 28,9 процента меньше результата 2018 года, а выручка выросла на 7,6 процента, до 104,21 миллиарда евро.

По состоянию на 18 марта, число заразившихся коронавирусной инфекцией во всем мире превысило 198,1 тысячи человек, такие данные приводит SCMP. В России было зафиксировано 147 случаев заражения, причем один из заболевших – сотрудник «АвтоВАЗа».

Баварский автопроизводитель стал одним из десятка компаний, которые остановили выпуск автомобилей в течение последних двух недель. Ранее прекратили работу заводы Opel, Peugeot, Citroen и DS, FCA и Renault. Кроме того, не работают предприятия Ferrari, Lamborghini, Seat, Volkswagen и Skoda.

Российские заводы пока работают в штатном режиме, однако испытывают проблемы с поставками комплектующих. Калининградский «Автотор» уже предупредил, что это может обернуться снижением объема выпуска автомобилей в первом квартале 2020 года.

Источник: AFP