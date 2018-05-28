Немецкий концерн рассматривает возможность запуска в серию нишевой модели

Пульс

В линейке BMW появится кроссовер-кабриолет

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28 мая 2018

Компания BMW рассматривает возможность выпуска нишевой модели — кросс-кабриолета на базе одной из машин X-семейства. Об этом интервью изданию Digital Trends сообщил ответственный за планирование продуктовой линейки марки Ральф Малер.

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По словам топ-менеджера, на такие модели есть спрос. «Вы видите наш текущий модельный ряд, — отметил Малер. — Сейчас такой машины там нет, но я считаю, что это очень интересный вариант». В случае запуска кросс-кабриолета в серию, ему придется конкурировать с Range Rover Evoque Convertible

Информация о том, что в линейке BMW может появиться кроссовер-кабриолет впервые появилась в январе. По мнению издания Motor.es,  открытая версия должна была появиться у купеобразного X2. Руководство немецкого концерна позитивно оценивало шансы такой модели на рынке и ссылалось на опыт Jaguar Land Rover: запуск Evoque Convertible позволил британцам увеличить продажи на 26 процентов в 2015 году.

В феврале другой немецкий автопроизводитель — Volkswagen — подтвердил выпуск кросс-карбриолета на базе модели T-Roc. Машину сделаю по мотивам концепт-кара T-Cross Breeze, а ее производство начнется на заводе марки в Оснабрюкке не ранее 2020 года.

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Иллюстрация: X-Tomi Design
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