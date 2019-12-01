BMW разработала подстаканники-«непроливайки»

Очевидно, подстаканник-«непроливайка» будет чисто механическим устройством безо всякой электроники. Его конструкция будет защищена герметичным кожухом от попадания пыли и грязи, а также, вероятно, от возможного проникновения влаги, если ускорение будет настолько мощным, что с ним не справится даже гироскоп. Самовыравнивающийся подстаканник вполне имеет шансы появиться в обозримом будущем и на серийных моделях BMW.