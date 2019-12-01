BMW разработала подстаканники-«непроливайки»

Как рассказал изданию CarsGuide дизайнер концепта BMW Vision M Next Хосе Альберто Касас Пенья, баварцы разработали подстаканник особой конструкции, который способен предотвратить порчу интерьера автомобиля и одежы пассажиров пролитыми напитками. Ключевым элементом такого механизма является гироскоп, который стабилизирует ёмкость с напитком в горизонтальном положении и реагирует на крен автомобиля или центробежную силу в поворотах наклоном в обратную сторону.
Очевидно, подстаканник-«непроливайка» будет чисто механическим устройством безо всякой электроники. Его конструкция будет защищена герметичным кожухом от попадания пыли и грязи, а также, вероятно, от возможного проникновения влаги, если ускорение будет настолько мощным, что с ним не справится даже гироскоп. Самовыравнивающийся подстаканник вполне имеет шансы появиться в обозримом будущем и на серийных моделях BMW.