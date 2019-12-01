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14:00

BMW разработала подстаканники-«непроливайки»

Для этого их пришлось оборудовать гироскопом

Александр Пономарев
Инженеры компании BMW придумали гироскопические автомобильные подстаканники, которые не позволят пролить напитки даже при резких манёврах.

Как рассказал изданию CarsGuide дизайнер концепта BMW Vision M Next Хосе Альберто Касас Пенья, баварцы разработали подстаканник особой конструкции, который способен предотвратить порчу интерьера автомобиля и одежы пассажиров пролитыми напитками. Ключевым элементом такого механизма является гироскоп, который стабилизирует ёмкость с напитком в горизонтальном положении и реагирует на крен автомобиля или центробежную силу в поворотах наклоном в обратную сторону.

Очевидно, подстаканник-«непроливайка» будет чисто механическим устройством безо всякой электроники. Его конструкция будет защищена герметичным кожухом от попадания пыли и грязи, а также, вероятно, от возможного проникновения влаги, если ускорение будет настолько мощным, что с ним не справится даже гироскоп. Самовыравнивающийся подстаканник вполне имеет шансы появиться в обозримом будущем и на серийных моделях BMW.