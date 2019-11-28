Известный голливудский композитор возьмется за озвучку гибридов BMW

У Циммера уже был опыт работы с BMW. Так, летом этого года он записал звучание для концепт-кара Vision M NEXT: звуки разгона и остановки, имитирующие гул двигателя внутреннего сгорания, а также клики кнопок. Звуковое сопровождение имеет не только эстетическую функцию, но и практическую – предупреждает пешеходов о приближении электромобиля.
Коллекция звуков, разработанных Циммером для баварской компании, появится под брендом BMW IconicSounds Electric.
Ханс Циммер остается одним из наиболее инновационных композиторов в киноиндустрии. В 1988 году он был номинирован на Оскар в категории «Лучший оригинальный саундтрек» к фильму «Человек дождя», а спустя семь лет получил сразу три награды — Оскар, Золотой глобус и Грэмми в категории «Лучший саундтрек» к анимационному фильму «Король Лев».
Циммер приложил руку к таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Пираты Карибского моря, «Мадагаскар», «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, а также «Шофер мисс Дэйзи».
Что касается упомянутого шоу-кара Vision M NEXT, то 600-сильное купе с карбоновым кузовом и дверями-«крыльями чайки» дебютировало в конце июня в Мюнхене. Концепт получил гибридную силовую установку, в состав которой входят пара электромоторов, установленных на задней оси, и двухлитровый бензиновый ДВС. Заявленное время разгона до «сотни» – три секунды, а максимальная скорость – 300 километров в час.