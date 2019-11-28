Известный голливудский композитор возьмется за озвучку гибридов BMW

Ханс Циммер остается одним из наиболее инновационных композиторов в киноиндустрии. В 1988 году он был номинирован на Оскар в категории «Лучший оригинальный саундтрек» к фильму «Человек дождя», а спустя семь лет получил сразу три награды — Оскар, Золотой глобус и Грэмми в категории «Лучший саундтрек» к анимационному фильму «Король Лев».

Циммер приложил руку к таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Пираты Карибского моря, «Мадагаскар», «Темный рыцарь» Кристофера Нолана, а также «Шофер мисс Дэйзи».