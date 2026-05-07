BMW демпингует: электрический iX3 оказался дешевле бензинового аналога

Новый кроссовер BMW iX3 50 xDrive на рынке США стоит 62 850 долларов (4,7 млн рублей), включая плату за доставку в размере 1350 долларов. Для сравнения, бензиновый BMW X3 M50 xDrive предлагается дилерами за 67 850 долларов (5,1 млн рублей).

Аккумуляторная модель развивает 463 л.с. мощности и 645 Нм крутящего момента, а показатели топливной модификации составляют 393 л.с. и 580 Нм. При этом 6-цилиндровый BMW разгоняется до 97 км/ч немного быстрее (4,4 секунды), чем электромобиль.

Такая ценовая политика призвана привлечь американских водителей, которые в последнее время потеряли интерес к электромобилям из-за того, что администрация Дональда Трампа отменила федеральную программу налоговых льгот в размере 7500 долларов.

