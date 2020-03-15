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11:11

BMW вдвое сократит гамму моделей с традиционными двигателями к 2021 году

На смену привычным силовым агрегатам придут заряжаемые и умеренные гибриды

Двигатель BMW V16 под капотом 7-Series © BMW
Сергей Ильин
Группа BMW анонсировала массовую электрификацию модельного ряда. Через год линейка моделей баварского концерна с традиционными двигателями внутреннего сгорания сократится наполовину — сложные и неэкологичные моторы отправят в отставку, а большинство оставшихся агрегатов оснастят гибридными «довесками».

Новый план по развитию модельного ряда содержится в ежегодном финансовом отчёте BMW Group. В публичных документах сказано, что чистая прибыль немецкой компании в 2019 году сократилась на 28,9 процента до пяти миллиардов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 11,9 процента до 5,95 миллиарда евро выросли затраты на исследования и инновации.

Ухудшение финансовых показателей вынуждает BMW Group сокращать расходы: баварская фирма в течение двух лет планирует сэкономить 12 миллиардов евро. Дополнительные резервы позволит изыскать отказ от половины традиционных ДВС, хотя какие именно моторы отправят в отставку в отчёте не сообщается.

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План электрификации модельного ряда. К 2023 году в гамме появятся 11 «чистых» электрокаров и 6 новых заряжаемых гибридов

Под ударом точно окажется V12 — вероятно, обновлённая «семёрка» версии M760LI в кузове G12 станет последней моделью BMW с двенадцатицилиндровым двигателем. Также подтвержён отказ от «квадротурбодизеля» объёмом 3,0 литра — линейку покинут BMW M550 d, M750 d, а также X5, X6 и X7 с индексом M50 d.

По прогнозам BMW, к концу 2021 года ежегодное количество проданных заряжаемых гибридных версий возрастёт до 300 тысяч штук. С 2020 по 2023 год в линейке баварской фирмы появятся 11 «чистых» электромобилей, в том числе частично рассекреченные iX3, i4 и iNEXT, а также шесть новых гибридов с возможностью подзарядки от розетки.

В прошлом году руководитель отдела исследований и разработок марки BMW Клаус Фрёлих дал прогноз, что бензиновые моторы не покинут гамму как минимум 30 лет, а дизели уйдут в отставку через 20 лет.

Актуальные планы баварской фирмы подтверждают прогноз: полного отказа от ДВС в ближайшие годы не предвидится, но былого разнообразия версий больше не будет.