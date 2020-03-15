BMW вдвое сократит гамму моделей с традиционными двигателями к 2021 году

Новый план по развитию модельного ряда содержится в ежегодном финансовом отчёте BMW Group. В публичных документах сказано, что чистая прибыль немецкой компании в 2019 году сократилась на 28,9 процента до пяти миллиардов евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 11,9 процента до 5,95 миллиарда евро выросли затраты на исследования и инновации.

Ухудшение финансовых показателей вынуждает BMW Group сокращать расходы: баварская фирма в течение двух лет планирует сэкономить 12 миллиардов евро. Дополнительные резервы позволит изыскать отказ от половины традиционных ДВС, хотя какие именно моторы отправят в отставку в отчёте не сообщается.