Видео: BMW отреагировала на премьеру нового Mercedes-Benz S-Class

Подписи короткометражки в зависимости от платформы отличались: в Instagram фирма BMW похвалила Mercedes-Benz и двусмысленно заметила, что «тоже является большим фанатом S», в Twitter — иронично подписала «Вот, о чём мы думаем, когда слышим о приближении новой «эски», в Facebook — «Вот, как мы справляемся с S».

Изящный троллинг BMW намекает на одно из главных преимуществ 7 серии перед S-Классом — управляемость. Впрочем, в сегменте представительских седанов Mercedes-Benz итак был лидером, а после смены поколений разрыв по продажам между S-Классом и «семёркой» может увеличиться ещё больше. Известно, что новый BMW 7-Series в кузове G70/G71 дебютирует не раньше 2022 года.