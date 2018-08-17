В BMW придумали, как наливать шампанское в бокал снизу

По данным издания AutoGuide, диспенсер будет состоять из двух резервуаров для напитков. Держатели станут более надежными и будут крепко фиксировать стакан или бокал. Предположительно, особая система розлива появится на седанах 7 серии или моделях Rolls-Royce.
В 2014 году латвийская компания Dartz разработала проект внедорожника «Първый», предназначенного для первых лиц государства. Среди всего прочего, машину оснастили водяным диспансером с возможностью подогрева, охлаждения и газирования жидкости.
Сейчас самый роскошный минибар можно найти в Rolls-Royce Cullinan. Внедорожник с конфигурацией заднего ряда сидений Individual Seat комплектуется центральной консолью, в которой расположены бокалы, декантер, ведерко под шампанское и холодильник.